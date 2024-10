Huyện Cam Lộ (Quảng Trị) hiện có 7 xã và 1 thị trấn, dân số trung bình của huyện vào cuối năm 2023 là hơn 48.700 người. Thu nhập bình quân đạt 66,52 triệu đồng/người/năm. Huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Đồng hành với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ tích cực trong việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đến nay, số hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của huyện còn 311 hộ (giảm 142 hộ so với đầu giai đoạn), chiếm tỷ lệ 2,09%; số hộ cận nghèo là 429 hộ (giảm 205 hộ so với đầu giai đoạn), chiếm tỷ lệ 2,88%. Số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 13 hộ (giảm 29 hộ so với đầu giai đoạn), chiếm tỷ lệ 0,09%, số hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 39 hộ (giảm 7 hộ so với đầu giai đoạn), chiếm tỷ lệ 0,26%.

Chị em phụ nữ được quan tâm, hỗ trợ sinh kế để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Tại huyện Cam Lộ, hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động, tích cực tham gia học nghề, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Công tác giảm nghèo cũng ghi nhận sự vào cuộc tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Huyện cũng linh hoạt vận động, sử dụng quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo qua các chương trình như: Tết vì người nghèo, hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…; nhận đỡ đầu giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Ngày 18/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Cam Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Phan Thị Hiên, trú tại thôn Tân Xuân 2.

Gia đình bà Phan Thị Hiên thuộc đối tượng hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Một mình bà Hiên nuôi 2 người con bị thiểu năng trí tuệ. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cam Lộ, Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ xây dựng cho gia đình bà ngôi nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo là việc làm có ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp gia đình bà Hiên có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để giúp người dân thuộc diện hộ nghèo có sinh kế, tạo việc làm, tìm kiếm cơ hội vươn lên thoát nghèo, các cấp hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên huyện... cũng linh hoạt triển khai cách làm hay.

Chị Nguyễn Thị Thông (sinh năm 1973), ở thôn Thiện Chánh Thọ Xuân, xã Cam Thủy, từng sống nhiều năm trong cảnh bấp bênh dù đã cố gắng nhiều công việc khác nhau. Nhằm kịp thời chia sẻ, giúp hội viên vươn lên thoát nghèo, Hội LHPN xã Cam Thủy đã hỗ trợ cho chị Thông 10,6 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò làm sinh kế.

Đến nay, con bò khỏe mạnh, phát triển tốt. Chị Thông tính toán, khi bò lớn, chị sẽ bán đi và mua lại một con bò sinh sản. Niềm tin đến từ sinh kế, chị dần mơ ước đến việc sửa sang lại mái nhà cho vững chãi, an toàn.

Tại xã Cam Thuỷ nơi chị Thông sinh sống, có 8 hộ có hội viên phụ nữ khó khăn được hỗ trợ thông qua mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản”, mỗi hội viên được hỗ trợ 10,6 triệu đồng. Sinh kế có được từ nguồn vốn hỗ trợ này đã giúp các gia đình có động lực làm kinh tế.

Điều đáng nói, việc hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, khó khăn tại xã không phải "cho không", mà có điều kiện và ràng buộc trách nhiệm giúp đỡ lẫn nhau. Đến nay, ngoài 8 hộ khó khăn được nhận hỗ trợ ban đầu, có thêm 2 hộ khó khăn khác được nhận hỗ trợ. Với cách làm linh hoạt, phụ nữ nghèo, yếu thế, khó khăn đã được Hội LHPN xã kịp thời giúp đỡ, chị em có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại huyện Cam Lộ, hộ nghèo, hộ cận nghèo dù chỉ còn một số ít nhưng đa số là không có khả năng thoát nghèo (hộ bảo trợ xã hội, hộ là người già yếu, hộ không có người có khả năng lao động). Nghị quyết của HĐND huyện đặt ra chỉ tiêu tiếp tục duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%, phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống khoảng 0,22%; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm của UBND tỉnh Quảng Trị giao.