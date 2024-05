Thưa bác sĩ, mẹ tôi không uống rượu bia, hút thuốc. Gần đây, bà thường xuyên đau bụng ở hạ sườn, vàng da. Khi kiểm tra bác sĩ phát hiện có u gan. Tôi đã đưa lên tuyến trên và bác sĩ chẩn đoán ung thư gan nguyên phát. Vì sao không uống rượu bia vẫn mắc bệnh? (Nguyễn Văn Thưởng - Ứng Hòa, Hà Nội)

Thạc sĩ, bác sĩ Nghiêm Thanh Hà, Phó Trưởng khoa Ngoại gan - mật - tụy, Bệnh viện K (Hà Nội), tư vấn:

Ung thư gan là bệnh ác tính hàng đầu ở Việt Nam với 26.418 ca mỗi mắc năm, chiếm 14,5% tổng số ung thư và 77% bệnh nhân là nam giới. Bệnh bao gồm ung thư nguyên phát và thứ phát.

Nguyên nhân ung thư gan chưa rõ nhưng các yếu tố thuận lơi dẫn tới ung thư biểu mô tế bào gan ở nước ta:

Thứ nhất, viêm gan virus siêu vi B và C. 62% bệnh nhân ung thư gan có viêm gan virus B, 26% nhiễm virus viêm gan C. Bệnh viêm gan B và C lây qua đường máu, có thể lây từ mẹ sang con.

Bệnh nhân khám ung thư gan tại BV K. Ảnh: P.Thúy.

Thứ hai, nhiễm độc aflatoxin trong ngũ cốc mốc, đặc biệt là lạc mốc. Đặc biệt, việc rửa sạch không thể khử hết độc tố trên lạc mốc. Ngoài ra, aflatoxin hoạt động rất bền bỉ với nhiệt. Do đó, lạc mốc được rang với nhiệt độ rất cao sẽ làm cho các bào tử nấm mốc bị tiêu diệt nhưng độc tố không bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, người dân tuyệt đối không ăn lạc mốc.

Thứ ba là tình trạng uống nhiều bia rượu dẫn tới viêm gan mãn, xơ gan và ung thư gan.

Ngoài ra, các yếu tố hiếm gặp như nhiễm ký sinh trùng, chuyển hóa sắc tố sắt cũng thể dẫn đến ung thư gan.

Ở giai đoạn đầu, bệnh ung thư gan thường không xuất hiện dấu hiệu. Một số triệu chứng khi bệnh đã ở giai đoạn muộn:

- Giảm cân không rõ nguyên nhân, ăn không ngon miệng.

- Cảm giác nặng, đau tức hoặc tự sờ thấy khối vùng hạ sườn phải, buồn nôn và nôn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chướng bụng.

- Một số trường hợp vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, sốt.