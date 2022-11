Cán bộ ném tiền lẻ trong quán bún bò ở Đà Nẵng bị kỷ luật

Chiều 15/11, Phó GĐ Sở TN&MT Đà Nẵng Nguyễn Hồng An cho biết, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Đảng bộ Sở) đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Đ.C.P, Phó Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất với hình thức khiển trách.

Ông P. là người ném tiền trong quán bún ở Đà Nẵng được đăng tải trên trạng mạng xã hội Facebook trước đó.

Hình ảnh ghi lại cảnh ông P. ném tiền trong quán bún. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, với vai trò là Phó Trưởng Phòng Quản lý và Phát triển quỹ đất, đảng viên nhưng ông P. có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực với người dân, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông đang sinh hoạt và công tác.

Điều này đã vi phạm Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Tài nguyên-Môi trường.

Đồng thời, hành vi của ông P. cũng vi phạm Luật Viên chức 2010 và Quy định 37/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Vì vậy, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Đảng bộ Sở TN&MT Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông P.

Riêng dấu hiệu vi phạm pháp luật về an ninh trật tự nơi công cộng của ông P., cơ quan công an đã làm việc với các bên liên quan và xác định hành vi này không gây ra thiệt hại gì, chưa làm mất an ninh trật tự nên chưa đến mức xử lý hành chính.

Trung tâm Phát triển quỹ đất nơi ông P. công tác

Được biết, hiện ông P. đã trở lại làm việc sau khi hết thời gian tạm đình chỉ công tác (từ ngày 3/10) để cơ quan chức năng điều tra, làm rõ sự việc.

Trước đó , ngày 2/10, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại hình ảnh ông P. ông ăn mặc lịch sự đến tranh cãi với nhân viên quán bún trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), sau đó có hành vi ném tiền lẻ tung tóe ra sàn nhà.

Trong tường trình của mình, ông P. cho rằng quán bún đã đối xử không tốt với con mình khi trả tiền thừa bằng nhiều tờ 1.000 đồng, 2.000 đồng nhàu nát.