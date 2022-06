Cán bộ ngân hàng tiếp tay ‘bà trùm’ vận chuyển hàng ngàn tỷ ra nước ngoài

TAND TP Hà Nội đã thụ lý vụ án vận chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng ra nước ngoài do "bà trùm" Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) và các đồng phạm thực hiện.

Điều đáng nói, nhiều cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho “bà trùm” đường dây vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30. 498 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30,4 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, sau khi hợp thức và có đủ hồ sơ tạm nhập, tái xuất hàng hóa, khi khách hàng có nhu cầu chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, Nguyệt và chồng là bị can Phạm Anh Tuấn (SN 1984) trực tiếp thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá quy đổi ngoại tệ và công chuyển tiền.

Sau đó, Nguyệt và các đồng phạm khác thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài.

Ảnh minh họa

Để hợp thức việc chuyển tiền theo nhu cầu của khách hàng, Nguyệt chỉ đạo bị can Phạm Việt Hùng đánh máy mẫu phụ lục hợp đồng nội dung bên bán hàng (là công ty tại Singapore) ủy quyền cho bên thứ 3 (là cá nhân, công ty mà khách hàng muốn chuyển tiền đến) nhận tiền thanh toán từ bên mua hàng (công ty tại Trung Quốc).

Vợ chồng Nguyệt sau đó sẽ liên hệ với các ngân hàng tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lào Cai để thực hiện chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.

Nhân viên ngân hàng tiếp tay cho “bà trùm”

Theo cáo trạng, vợ chồng “bà trùm” đã liên hệ với các nhân viên ngân hàng gồm chị Phạm Thị Minh Ngân (nhân viên ngân hàng MBbank chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh); chị Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa (nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh Móng Cái) và anh Nguyễn Ngọc Sơn, Phan Ngọc Duy (nhân viên ngân hàng VPbank, chi nhánh Móng Cái).

Sau khi trao đổi với các nhân viên ngân hàng trên, trong thời gian 1 tháng đầu, bị can Phạm Hồng Hạo (Giám đốc Công ty HTP) đến ngân hàng để ký chứng từ chuyển tiền và chuyển hồ sơ chuyển tiền.

Sau đó, các nhân viên ngân hàng chuyển hồ sơ mở tài khoản cho bị can Nguyễn Thị Hà để làm thủ tục mở tài khoản rồi chuyển lại cho nhân viên ngân hàng, giám đốc công ty không đến làm thủ tục mở tài khoản.

Nguyệt thống nhất với nhân viên ngân hàng và giao cho các bị can Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Nga gửi hồ sơ, chứng từ (hợp đồng ngoại, hồ sơ hải quan, lệnh chuyển tiền kiêm đề nghị mua bán ngoại tệ) qua đường bưu diện và email.

Hai bị can Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Minh Khang chuyển các tờ giấy A4 đã đóng dấu treo các công ty qua dịch vụ Viettelpost để nhân viên ngân hàng in ra phụ lục hợp đồng, lệnh chuyển tiền, toàn bộ phụ lục hợp đồng đều có nội dung bên bán yêu cầu các công ty do Nguyệt thành lập thực hiện thanh toán hợp đồng cho bên thứ 3.

CQĐT làm rõ, ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ở Quảng Ninh), phụ trách khách hàng doanh nghiệp ngân hàng VPbank chi nhánh Móng Cái biết Nguyệt sử dụng pháp nhân các công ty Phúc Linh, Hải Bối, An Gia Huy, Thuận An Phát và Minh Lâm để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua ngân hàng VPbank chi nhánh Móng Cái.

Dù vậy, ông Sơn vẫn thỏa thuận với Nguyệt, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các công ty của Nguyệt, ông Sơn trực tiếp liên hệ với các đồng phạm của Nguyệt để nhận giấy A4 khống ký đóng dấu sẵn của các công ty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng (bên thứ 3) qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện.

Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế, ông Sơn được hưởng lợi, 500- 1,5 triệu đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền ông Sơn hưởng lợi được xác định khoảng 70 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông Phan Ngọc Duy (SN 1982, ở Quảng Ninh), là PGĐ chi nhánh Móng Cái ngân hàng VPbank, là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 công ty do Nguyệt thành lập.

Ông Duy biết hồ sơ các công ty do Nguyệt gửi thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài do các công ty gửi hồ sơ thanh toán đều do Nguyệt là người liên hệ chuyển hồ sơ.

Nguyệt và ông Duy thỏa thuận số tiền mà ông Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 ngàn đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền ông Duy được hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.

Sao kê tài khoản xác định, Nguyễn Thị Nguyệt thông qua ông Sơn và Duy chuyển trái phép hơn 6. 400 tỷ đồng ra nước ngoài.

Hành vi của hai cán bộ ngân hàng VPbank cấu thành tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt ông Sơn và Duy lần lượt 5 năm và 4 năm 6 tháng tù vào tháng 11/2021.

Cáo trạng xác định, Phạm Thị Minh Ngân, nhân viên ngân hàng MBbank nhận thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập.

Vì Ngân là nhân viên ngân hàng MBbank, nên Công an Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của cán bộ ngân hàng này đến Cục điều tra hình sự- Bộ Quốc Phòng giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, Ngân đã bị khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai nhân viên ngân hàng Sacombank là Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa thực hiện chuyển tiền cho “bà trùm” nhưng không biết Nguyệt thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên CQĐT Hà Nội không đề cập xử lý.

T.Nhung