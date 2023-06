Ảnh: MSCHF

Hãng BBC và tờ The Guardian đưa tin, chiếc túi có kích thước 657 x 222 x 700 micrometre. Công ty truyền thông và nghệ thuật MSCHF có trụ sở tại Mỹ đã làm ra chiếc túi bằng nhựa photopolymer, màu xanh neon bằng công nghệ in 3D với phương pháp in trùng 2 photon.

Chiếc túi siêu nhỏ này được mô phỏng chiếc túi OnTheGo nổi tiếng của Louis Vuitton nhưng nó không có mối liên hệ nào với thương hiệu này. MSCHF cho biết, chiếc túi đủ hẹp để lọt qua lỗ kim, nó bé tới mức muốn thấy rõ chữ lồng LV trên túi bạn cần phải sử dụng kính hiển vi.

Ảnh: MSCHF

Công ty MSCHF nổi tiếng với những thiết kế gây tranh cãi. Họ từng làm một đôi giày thể thao có nước thánh ở đế, ủng cao su khổng lồ màu đỏ... Lần này, công ty quyết định đưa xu hướng túi nhỏ lên mức cực đoan. "Có những chiếc túi xách lớn, túi xách bình thường, túi xách nhỏ nhưng đây là chiếc túi được thu nhỏ nhất.

Ảnh: MSCHF

Người mua chiếc túi siêu nhỏ này sẽ được nhận kèm một chiếc kính hiển vi có màn hình kỹ thuật số. Được biết, một chiếc kính hiển vi kỹ thuật số có giá từ 60 tới hàng nghìn đô la.

Nói về việc sử dụng thương hiệu Louis Vuitton trên túi, giám đốc sáng tạo của MSCHF Kevin Wiesner nói với tờ New York Times hồi đầu tháng rằng công ty đã không xin phép thương hiệu để sử dụng nó. "Chúng tôi ủng hộ trường phái xin tha thứ, không xin phép".