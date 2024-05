Hiện trạng hai ký túc xá ở Nha Trang bỏ hoang, xuống cấp. Video: Xuân Ngọc.

Ký túc xá sinh viên (KTX SV) Nha Trang trên đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, với diện tích hơn 11.000m2, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở TP Nha Trang. Tổng mức đầu tư dự án trên 70 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu chính phủ. Dự án do Sở Xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Năm 2014, công trình hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động rồi giao Trung tâm Quản lý nhà và chung cư thuộc Sở Xây dựng tỉnh vận hành khai thác.

KTX SV gồm 4 khối nhà 5 tầng, đáp ứng gần 1.000 chỗ ở. Trong công trình bố trí nhà ăn cho sinh viên, nơi để xe, khuôn viên chung dành cho các hoạt động.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Trung tâm Quản lý Nhà và Chung cư (đơn vị quản lý, vận hành KTX SV) cho biết, công trình đưa vào hoạt động nhiều năm nhưng tỉ lệ lấp đầy của khu KTX SV Nha Trang là rất thấp. Hiện, nơi đây không có sinh viên vào ở, phải đóng cửa. Trung tâm cử lực lượng bảo vệ túc trực 24/24.

Nhiều năm không hoạt động, KTX SV trở nên hoang phế, xuống cấp. Nhìn từ trên cao, mái ngói bị tốc ra một góc lớn. Vài năm trước, sinh viên còn vào ở, nhưng thời gian qua bỏ hoang. Nhiều sinh viên cho biết, tại các trường sinh viên học có KTX nên đã đăng ký ở đó đi lại cho thuận tiện, số khác cho rằng KTX SV xa điểm học nên không mặn mà.

Do không có người sử dụng, bảo quản nên lan can, cầu thang bị bong tróc do thấm nước mưa lâu ngày. Thiết bị phòng cháy chữa cháy hoen gỉ.

Tại một số phòng nền bị sụt lún, tường xuất hiện vết nứt. Còn la phông gắn trên trần hư hỏng.

Bên trong các hạng mục, như: hệ thống chiếu sáng, phòng, bàn ghế..., đã xuống cấp. Nhiều cửa kính bị vỡ.

Mỗi tầng của KTX SV được thiết kế 15 phòng. Mỗi phòng có diện tích khoảng 32m2. Bên trong trang bị quạt trần, bàn ghế, phù hợp cho 4 sinh viên ở. Bên trong các phòng hiện bỏ không, bàn ghế phủ đầy bụi.

Hầm xe của KTX SV hoang phế, rác thải vương vãi dưới sàn. Mảng tường và các trụ ám khói đen, sau vụ hỏa hoạn, hồi tháng 4/2017. Từ đó tới nay, khu vực này chưa được sửa chữa.

Cách đó không xa, KTX Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa tại khu đất rộng khoảng 12ha ở xã Vĩnh Ngọc, cũng rơi vào cảnh tương tự. Bên trong không có sinh viên vào ở, bị hư hỏng, xuống cấp.

KTX được đầu tư khoảng 77 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu chính phủ. Sở Y tế được UBND tỉnh Khánh Hòa giao làm chủ đầu tư. Công trình gồm 4 khối nhà, 5 tầng rộng khoảng 17.000m2, đáp ứng 1.000 chỗ ở cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Năm 2013, khu KTX hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều sinh viên cho rằng khu nhà ở nằm cách xa trường học, cách bệnh viện gần 10km, đi lại khó khăn nên không mặn mà vào ở. Các khu nhà bị bỏ trống, nơi đây trở nên hoang phế, lãnh lẽo. Xung quanh các tòa nhà cỏ dại mọc um tùm.

Năm 2021, Covid-19 bùng phát mạnh ở Khánh Hòa, các phòng của KTX được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, sau đó giải thể bệnh viện. Suốt nhiều năm bỏ trống, các khu nhà xuống cấp.

Nhiều trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cửa hư hỏng. Trung tâm Quản lý nhà và chung cư Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang làm thủ tục bàn giao khu ký túc xá này cho Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa quản lý và sử dụng. Sau khi tiếp nhận KTX, phía nhà trường sẽ có trách nhiệm trong việc sửa sang lại cơ sở ký túc xá và sau đó có hướng đưa sinh viên vào ở.