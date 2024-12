Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra giữa xe máy và xe khách vào khoảng 1h30 ngày 2/12, tại km110+77 khiến 3 thanh niên đi xe máy tử vong. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định lái xe khách Nguyễn Văn D. có hành vi vượt ẩu, đi không đúng phần đường (đi sang hẳn phần đường dành cho xe ngược chiều) gây tai nạn.

Hơn 1 ngày sau, vào khoảng 22h30 ngày 3/12, cách vị trí vụ tai nạn nêu trên khoảng 10m lại xảy ra vụ tai nạn khiến bé gái 12 tuổi (ngồi sau xe máy) tử vong.

Nơi xảy ra 2 vụ tai nạn thương tâm tại xã Trọng Phú. Ảnh: Anh Tâm

Ngày 5/12, PV VietNamNet có mặt tại địa điểm xảy ra tai nạn, theo quan sát từ km109+800 đến km 110+800, quốc lộ 6 là đoạn đường dốc, cong, khuất tầm nhìn, mặt đường mượt, 2 bên đường ít nhà dân.

Chưa hết bàng hoàng, bà Bùi Thị Lam (65 tuổi, ở cách nơi xảy ra 2 vụ tai nạn 150m) vẫn ám ảnh khi nhắc đến 2 vụ tai nạn thương tâm mà nạn nhân ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Theo bà Lam, vị trí xảy ra 2 vụ tai nạn nằm ngay khúc cua, khuất tầm nhìn. Do mặt đường đẹp, không có ổ voi, ổ gà nên các phương tiện đi rất nhanh, thậm chí vượt ẩu. Trước đây, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường này.

Đoạn đường dốc, cong cua, khuất tầm nhìn. Ảnh: Anh Tâm

Sau khi xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình, Chi cục quản lý đường bộ I.1 (Cục Đường bộ Việt Nam); Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và huyện Tân Lạc đã kiểm tra hiện trường, thống nhất giải pháp sơ bộ xử lý điểm mất an toàn giao thông này.

Giải pháp ban đầu là lắp đặt gờ giảm tốc, biển hạn chế tốc độ tối đa 60 km/h và sơn gờ giảm tốc. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý và hướng dẫn các phương tiện tuân thủ quy định pháp luật về giao thông, hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Đoạn đường sẽ được lắp biển hạn chế tốc độ tối đa 60 km/h và sơn gờ giảm tốc. Ảnh: Anh Tâm

Ngày 4/12, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì cuộc họp để bàn giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn thương tâm.

Theo đó, Đại tá Đỗ Thanh Bình đề nghị đề nghị các đơn vị thường xuyên duy trì hoạt động tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đặc biệt, xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi...