Đối với nội dung bà D. gửi đơn thưa bà L về việc đăng Facebook vu khống, bôi nhọ phẩm chất, danh dự, bà L. cho biết, Công an TP Vị Thanh có mời bà làm việc, đến nay công an chưa có thông báo kết quả”. Bà L. khẳng định, trang Facebook tên Linh My không phải của bà. “Và nội dung bà D. giải trình có đơn yêu cầu Công an Hậu Giang và Công an TP Vị Thanh để làm rõ, xử lý hành vi vi phạm của người đăng hình ảnh của bà D. và ông T. lên Facebook nhằm bảo vệ uy tín, danh dự cá nhân, nội dung này thực hiện theo kết của cơ quan công an”, thông báo kết luận của Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Hậu Giang nêu.