Sofitel Legend Metropole Hà Nội là khách sạn lâu đời nhất Thủ đô, với tuổi đời hơn 120 năm.

Khách sạn gồm hai tòa nhà là Heritage Wing (góc phố Ngô Quyền - Lê Phụng Hiểu) và Opera Wing (phố Lý Thái Tổ). Heritage Wing được xây dựng từ năm 1901 đến 1908, còn Opera Wing được xây dựng năm 1992.

Khách sạn từng đón nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới, gồm các nguyên thủ quốc gia, thành viên hoàng gia, diễn viên, nhà văn, nhạc sĩ... Nơi đây từng được chọn làm chốn nghỉ của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, cựu Tổng thống Thụy Sĩ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Khách sạn này cũng là nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu trú trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 20/6.

Năm 1996, Sofitel Legend Metropole Hà Nội được Tổng cục Du lịch Việt Nam (nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) trao tặng danh hiệu khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Một trong những "bí ẩn" tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội là căn hầm trú bom đặc biệt. Nơi đây từng được giới thiệu trên nhiều tờ báo trong nước và quốc tế.

Căn hầm trú ẩn dưới khách sạn được phát hiện từ năm 2011, khi nhóm công nhân cải tạo quán bar, đào sâu vào lòng đất 2m. Ngày 21/5/2012, nơi này mở cửa, nhưng chỉ cho khách lưu trú tại khách sạn tham quan.

Hầm có trần cao hơn 2m, 6 phòng với hai lối vào, một lối bên dưới hồ bơi và một lối thông ra trung tâm khách sạn. Trước đây, hệ thống thông hơi của hầm đã được bố trí, đảm bảo không khí cho 40 khách xuống trú bom.

Căn hầm được mở cửa đón khách lưu trú tại khách sạn tham quan. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Trước năm 1972, đây từng là nơi tránh bom của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có diễn viên Jane Fonda, nhà hoạt động chống chiến tranh Tom Hayden, nhà ngoại giao Australia Bob Devereaux...

Trong một phòng thuộc căn hầm này, ca sĩ Mỹ Joan Baez đã ghi âm một phần ca khúc "Where are you my son" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mùa đông năm 1972. Tựa ca khúc được bà đặt từ lời than khóc của một bà mẹ mất đứa con trai duy nhất trong chiến dịch đánh bom của Mỹ nhằm vào Hà Nội.

Sau chiến tranh, căn hầm này được đóng lại và bít kín cho đến khi nó được bộ phận bảo dưỡng của khách sạn tình cờ phát hiện. Căn hầm rộng 40m2 sau đó được bảo tồn nguyên trạng. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Năm 2013, hầm tránh bom của khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được trao giải danh dự về bảo tồn di sản văn hóa. Hội đồng giám khảo đánh giá cao việc bảo tồn và khôi phục căn hầm tránh bom bị lãng quên nhiều thập kỷ.

Theo Reuters, một trong những nguyên nhân khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội được chọn để đón tiếp các yếu nhân là bởi sự kín đáo và truyền thống bảo mật của khách sạn.

Tour tham quan căn hầm được nhiều du khách yêu thích. Video: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

(Tổng hợp)