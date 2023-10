Tình hình thời tiết phức tạp với mưa lớn diện rộng tại khu vực miền Trung diễn ra khiến nhiều khu vực bị ngập lụt cục bộ. Đặc biệt, mưa lớn đã khiến nhiều trục đường chính của các thành phố như Huế, Đà Nẵng ngập sâu, làm ảnh hưởng tới tình trạng tham gia giao thông của người dân.

Nguy cơ ngập có thể dâng cao và tốc độ nhanh ở nhiều tuyến đường có thể khiến nhiều phương tiện, đặc biệt là ô tô không kịp phản ứng, dẫn tới nước vào trong xe, làm ảnh hưởng tới khả năng vận hành của xe sau này. Dưới đây là một số điều mà các chủ xe cần biết để tránh những trường hợp xấu xảy ra đối với những chiếc xế hộp.

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu ngập lụt sau cơn mưa lớn từ tối qua tới trưa hôm nay 13/10. Ảnh: Fanpage Đà Nẵng

Không nên liều lái xe qua vũng nước không rõ độ sâu

Đầu tiên và quan trọng nhất, cần cố gắng tránh tối đa những khu vực đang ngập sâu. Nếu bạn thấy những vũng nước lớn trên đường, hãy quay đầu ngay nếu có thể, vì những vũng nước này hoàn toàn có khả năng sâu hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng.

Theo tờ Forbes, chỉ cần mực nước sâu hơn 15cm cũng có thể khiến người điều khiển mất kiểm soát chiếc xe của mình. Đối với khu vực ngập sâu 5cm, cộng thêm khả năng tự nổi của lốp xe, có thể nâng nổi cả một chiếc ô tô có trọng lượng tương đương chiếc Honda Civic.

Hãy đưa xe tới nơi có vị trí cao nhất có thể, khô ráo hoặc không bị ngập để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp nước lũ dâng cao bất ngờ hay xe đi vào khu vực ngập sâu, bạn sẽ không thể mở cửa xe và bị mắc kẹt bên trong. Đối với những ô tô không có trang bị cửa sổ trời, với việc áp suất nước chênh lệch giữa trong và ngoài sẽ khiến cửa bị kẹt không thể mở được. Đây là lúc cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo, chờ đến khi nước tràn vào hết bên trong khoang xe ngang với mực nước bên ngoài, lúc này áp suất nước cân bằng có thể tạo cơ hội cho người bên trong mở cửa thoát ra ngoài nhanh chóng.

Đối với những ô tô đang bị ngập trong nước, không nên tiếp cận gần phương tiện cho đến khi nước lũ rút đi hoàn toàn để tránh các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Hãy trang bị đầy đủ kiến thức để xử lý tốt nhất trong trường hợp ô tô của bạn bị ngập nước.

Xử lý ô tô bị ngập nước

Tuyệt đối không cố gắng khởi động động cơ khi ô tô đang bị ngập nước. Việc nước lọt vào động cơ sẽ càng khiến xe bị nhiều hư hỏng hơn, dẫn tới tình trạng thủy kích và từ đó gây ra tốn kém lớn cho sửa chữa, thậm chí có thể làm mất giá trị chiếc xe.

Sử dụng máy hút bụi, khăn lau để làm khô khoang nội thất, loại bỏ nước đọng bên trong xe. Hãy dùng khăn có khả năng thấm tốt để thấm nước từ các ghế. Sử dụng máy hút ẩm, quạt để nhanh chóng làm khô các linh kiện, tránh gây hư hỏng những thiết bị điện tử như màn hình giải trí, bảng điều khiển trung tâm.

Liên hệ với các công ty bảo hiểm cho những khoản bồi thường (đối với ô tô có mua gói bảo hiểm ngập nước).

Đừng quá lo lắng vì một chiếc xe ngập nước hoàn toàn có thể sửa chữa được, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình trạng xe. Nếu nó là một trận lũ lụt nhỏ và nước không tràn vào khoang động cơ, sẽ không quá phức tạp để khắc phục.

Dẫu vậy, nếu chiếc xe bị ngập trong nước nhiều ngày liền, toàn bộ các thiết bị điện tử, nội thất, động cơ sẽ đều hỏng hoàn toàn do nước, đồng nghĩa với việc chiếc ô tô bị hư hỏng hoàn toàn và gần như không thể sửa chữa.

Ngoài các biện pháp khắc phục tạm thời, việc mua bảo hiểm ngập nước đối với ô tô là rất quan trọng. Chi phí sửa chữa cho một chiếc xế hộp bị ngập nước có thể sẽ rất lớn, điều này dẫn tới việc cần thiết phải có các gói chi trả từ công ty bảo hiểm và nhất là đối với tình hình thời tiết tại Việt Nam tại những thành phố lớn, thường xảy ra ngập úng cục bộ.

Cuối cùng, chiếc ô tô ngập nước sẽ bị mất giá trị khi bán lại. Người tiêu dùng rất ngại mua một chiếc xe đã qua sử dụng bị ngập nước do những lo ngại không đáng tin cậy trong vận hành và tuổi thọ của máy móc.

Đối với những chiếc xe đã gặp phải tình trạng ngập nước cục bộ, có những “mẹo” có thể dễ dàng nhận biết để người tiêu dùng có thể nhận biết như sau:

Nội thất sẽ có mùi ẩm mốc, vải bọc và thảm lót chân lỏng lẻo. Thảm thường có dấu hiệu ẩm ướt. Rỉ sét là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là các khu vực xung quanh khung cửa, trên các bàn đạp ga, phanh, bên trong mui xe và dưới bảng điều khiển. Những vết bùn đất dưới ghế ngồi, bên trong cốp đựng đồ phía ghế phụ do nước lũ đưa vào, khó có thể vệ sinh hết.

Hại sương, hơi ẩm ở bên trong đèn chiếu sáng, đèn nội thất và mặt bảng đồng hồ do tình trạng ngấm nước lâu gây ra. Dây an toàn có mảng vết bẩn loang lổ do bị ngâm trong nước lâu dài hoặc có dấu hiệu đã bị thay thế dây an toàn, vì rất khó có khả năng xe ô tô thông thường phải thay toàn bộ cụm thiết bị này.

Việc một chiếc ô tô có giá trị lớn gặp những tác nhân gây hại khách quan như ngập lụt cục bộ làm ảnh hưởng tới chiếc xe là điều không ai muốn. Vì vậy, hãy trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ chiếc xe của bạn trong mùa mưa lũ hiện nay. Và nếu cần thiết mua một chiếc xe đã qua sử dụng, cũng cần xem xét kỹ xem liệu nó đã từng bị ngập nước hay chưa, tránh gặp các trường hợp không đáng có.

Hùng Dũng

Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!