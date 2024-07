Sáng 10/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội trong các tháng 5 và 6.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay, cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 7 vừa qua. Trong đó, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cử tri đặc biệt quan tâm đến việc Quốc hội điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước và điều chỉnh mức lương cơ sở.

Cử tri kỳ vọng việc Quốc hội đã thông qua những dự án luật có nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế đất nước, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân...

Cử tri quan tâm nhiều vấn đề 'nóng'

Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, cử tri và nhân dân lo lắng về tình hình giá cả một số mặt hàng biến động tăng, giá nguyên vật liệu biến động mạnh và duy trì ở mức cao gây khó khăn cho việc sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Cùng với đó, cử tri phản ánh về một số tồn tại như: Tình trạng doanh nghiệp bố trí lao động làm việc theo ca và tổ chức bữa ăn ca nhưng chất lượng, an toàn vệ sinh chưa đảm bảo; hiện tượng lắp đặt thiết bị quay lén với mục đích xấu; tình hình cháy nổ gây hậu quả lớn vẫn liên tiếp xảy ra...

Đặc biệt, cử tri quan tâm tới tình trạng người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh vẫn không đủ một số loại thuốc, hóa chất xét nghiệm thuộc danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình. Ảnh: QH

Từ thực tế trên, Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trong thời gian tới.

Ban Dân nguyện cũng kiến nghị nghiên cứu, có giải pháp và quy định cụ thể về chất lượng bữa ăn ca cho người lao động cũng như công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể ở doanh nghiệp.

Đồng thời, có chính sách ưu tiên đầu tư nhiều hơn nữa các công trình, dự án lớn phục vụ công tác phòng, chống hạn hán, sạt lở, xâm nhập mặn, thích ứng với biến đổi khí hậu để giúp cho người dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập góp phần phát triển kinh tế; đảm bảo cung cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh…

Đáng chú ý, Ban Dân nguyện kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan có giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các đối tượng sử dụng thiết bị camera quay lén vì mục đích xấu.

Theo ông Bình, trên thực tế, việc này không chỉ để lại sự hoang mang, ám ảnh tinh thần cho nạn nhân mà còn tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự xã hội.

Trưởng Ban Dân nguyện cũng đề nghị Chính phủ quan tâm đến việc bồi thường thiệt hại về công trình nhà ở cho một số hộ dân liên quan việc thực hiện dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt, tỉnh Nghệ An.

Cần làm rõ thiếu thuốc do đâu

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho hay, báo cáo đã nêu tình trạng thiếu một số thuốc, thiết bị y tế trong danh mục chi trả bảo hiểm y tế ở một số nơi, kể cả một số vùng miền núi, đồng bào người dân đi khám, chữa bệnh vẫn chưa đảm bảo, phải mua bên ngoài.

“Trước đây, Bộ trưởng Bộ Y tế có trả lời trước Quốc hội và khẳng định việc này đến giờ không thiếu, cũng như các cơ chế, chính sách, các quy định đảm bảo cho các bệnh viện thực hiện. Nhưng có vẻ, các bệnh viện sau quá trình thực hiện chưa giải quyết được vướng mắc, hạn chế này”, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm nói.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, việc này ảnh hưởng đến người dân, nhất là người bệnh, đặc biệt các hộ cận nghèo, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhưng không có thuốc phải mua thuốc bên ngoài, ảnh hưởng đến sinh kế, đời sống của người dân.

Do vậy, ông đề nghị cần hết sức quan tâm, có các biện pháp rất cụ thể để giải quyết tình trạng này và cũng cần làm rõ thiếu thuốc do trách nhiệm của ngành y tế hay do thực tế khách quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: QH

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế còn thiếu. Vì vậy, Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt để giải quyết vấn đề này; làm rõ, phân tích rõ nguyên nhân.

“Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo không thiếu nhưng thực tế các bệnh viện, cơ sở y tế giải quyết trường hợp này rất khó khăn, chủ yếu người dân phải đi mua ngoài một số loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế. Cái này phải làm rõ”, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý.