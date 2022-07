‘Cần những dự án chất lượng mới hút được người giàu đến Đà Nẵng’

Sự kiện do Sun Property - thương hiệu BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng của Sun Group tổ chức.

Làm sao hút người giàu, người tài đến Đà Nẵng?

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Phạm Thị Hoàng Nhung - nhà đầu tư và tư vấn bất động sản (BĐS) tại thị trường Đà Nẵng cho hay, dù rất yêu thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, thừa nhận chất lượng không khí, môi trường, ẩm thực ở Đà Nẵng quá tốt, nhưng gia đình bà chỉ đến du lịch, chưa nghĩ tới việc chuyển hẳn về sinh sống.

“Là bởi Đà Nẵng chưa có KĐT nào đủ sức hấp dẫn, mời gọi chúng tôi đến an cư lâu dài. Hiện ở Đà Nẵng vẫn chủ yếu là BĐS nghỉ dưỡng, đất nền trong khu dân cư, trong khi chúng tôi muốn tìm một nơi để cảm nhận đó là nhà, là không gian đáng sống, điều mà các khu nghỉ dưỡng không mang lại được”, bà Nhung nói.

Đà Nẵng sở hữu nội lực để trở thành nơi đáng đến. Ảnh Sun Property

Đà Nẵng sở hữu nội lực mạnh mẽ để trở thành nơi đáng đến với hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, cao cấp như các resort nức tiếng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang Resort, Mercure Danang French Village Bana Hills, Novotel Danang Premier Han River, các khu du lịch đẳng cấp như Sun World Ba Na Hills, Công viên Châu Á… cùng chuỗi sự kiện lễ hội quy mô như Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF, mới đây là chuỗi Lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022 với Carnival đường phố, đại nhạc hội Take me to the sun... Có được tầm vóc này cũng bởi Đà Nẵng quy tụ những “sếu đầu đàn” trong lĩnh vực du lịch như Sun Group, Vingroup…

Tuy nhiên, để trở thành thành phố đáng sống tầm cỡ quốc tế, thu hút dòng tiền đầu tư lớn của giới tinh hoa, để người tài, người giàu tới an cư, chung tay phát triển thành phố, thì Đà Nẵng còn nhiều việc phải làm.

…nhưng còn thiếu những KĐT đẳng cấp để trở thành TP đáng sống tầm cỡ quốc tế. Ảnh phối cảnh minh họa

“Đà Nẵng cần có những KĐT chất lượng, đẳng cấp. Đừng chỉ hướng tới thu hút bao nhiêu khách du lịch. Quan điểm của tôi là Đà Nẵng phải làm sao hút được những người giàu có đến đó để tận hưởng và cống hiến. Muốn vậy, cần đầu tư tạo ra những đô thị, dịch vụ chất lượng cao, tạo ra cảnh quan xứng tầm đáp ứng yêu cầu khắt khe của giới thượng lưu. Thực tế là một người giàu chi tiêu nhiều gấp trăm lần, nghìn lần một du khách thông thường. Đà Nẵng đẹp như thế, giá trị như thế mà không tìm cách thu hút giới siêu giàu đến đây thì rất đáng tiếc”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nói.

Phải có những dự án chất lượng vượt trội

Các diễn giả tại tọa đàm thống nhất cho rằng, Đà Nẵng cần có những dự án đô thị, hạ tầng chất lượng vượt trội mới hút được giới tinh hoa đến an cư, làm việc và chi tiêu, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho địa phương.

“Cần có những dự án cực kỳ chất lượng mới hút được người giàu đến sống, làm việc tại Đà Nẵng”, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 tổ chức tháng 6/2022, thành phố Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; chủ trương nghiên cứu đầu tư; thông báo về việc nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư, đóng góp ý tưởng đồ án quy hoạch phân khu; bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn đề xuất hơn 5,6 tỷ USD. Điều đó cho thấy, tương lai gần, Đà Nẵng sẽ đón lượng lớn doanh nhân, chuyên gia quốc tế đến làm việc. Nếu không chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng, không gian sống, dịch vụ cao cấp… thì khó giữ chân họ lâu dài.

Trước yêu cầu đó, nhà đầu tư chiến lược Sun Group đã đưa thương hiệu BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng Sun Property đến TP sông Hàn với mục tiêu bổ sung những “mảnh ghép” còn thiếu, đồng hành đưa Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng sống và hội nhập quốc tế, trở thành thiên đường sống và đầu tư của giới thượng lưu, doanh nhân, chuyên gia giỏi…

Sunneva Island - dự án “chào sân” của Sun Property tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property (Thành viên Sun Group) nêu vấn đề, Đà Nẵng đang tồn tại những nghịch lý, đó là có nhiều tiện ích, nhưng chủ yếu là tiện ích phục vụ khách du lịch, chưa hướng tới những tiện ích, những KĐT, công viên phục vụ cuộc sống của những người tài, người giàu có. Trong khi đó, tới đây với việc thu hút hàng loạt dự án lớn, sẽ có rất nhiều chuyên gia quốc tế từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc… đến Đà Nẵng làm việc. Họ là những người quen với cuộc sống sang trọng trong các KĐT đầy đủ tiện ích, tiện nghi. Nghịch lý thứ hai, đó là TP của những dòng sông, những cây cầu nhưng lại thiếu các KĐT ven sông đẳng cấp…

“Qua nghiên cứu kỹ nhu cầu của những người giàu có, tài giỏi muốn đến Đà Nẵng, cũng như những gì TP đang thiếu hụt, chúng tôi quyết định phát triển mạnh khu vực phía Đông Nam TP, nơi di chuyển tới biển chỉ mất 10 phút, di chuyển vào trung tâm TP mất 12 phút bằng ô tô, hội tụ cả sông - núi - biển. Tại đây chúng tôi cải tạo cảnh quan ven sông Cổ Cò, đầu tư công viên Hyde Park 50ha lớn nhất miền Trung, bến du thuyền, kiến tạo những KĐT ven sông sang trọng với tiện ích hoàn hảo, chuỗi dịch vụ thương mại thời thượng như villas, nhà liền kề, town-house… Từ đó, kỳ vọng đưa khu vực phía Đông Nam trở thành “thành phố mới”, “thành phố hội nhập toàn cầu”, góp sức cho Đà Nẵng trên hành trình cạnh tranh quốc tế”, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh chia sẻ.

Sun Property sẽ kiến tạo tại Đà Nẵng những KĐT quy mô. Ảnh phối cảnh minh họa

Cũng theo các chuyên gia, sự xuất hiện của những thương hiệu uy tín như Sun Property với những dự án chất lượng phía đông nam thành phố như KĐT ven sông sang trọng Sunneva Island, tới đây là Hoàng Trà, dự án Sun Riverpolis đang khiến thị trường địa ốc sôi động trở lại sau thời gian trầm lắng.

“Tôi đánh giá dư địa của BĐS Đà Nẵng rất lớn, vì TP đang trong công cuộc phát triển, kêu gọi đầu tư mạnh, đã có chủ đầu tư uy tín tạo ra được những dự án mới thực sự chất lượng. Khi cho điểm từng thị trường, chúng tôi luôn đánh giá Đà Nẵng trong top màu xanh - tức là rất đáng đầu tư vì có tính bền vững, an toàn, sinh lợi tốt, nhất là những dự án được đầu tư bài bản, phục vụ sự phát triển kinh tế, đô thị, du lịch, mang lại những dịch vụ cao cấp, xứng tầm”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam kết luận.

Doãn Phong