Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều loại ma túy mới dưới hai dạng: (1) Các loại hàng hóa (bánh kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm...) có chứa chất ma túy được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng (loại này chủ yếu ở nước ngoài mang về);

(2) Ma túy do tội phạm thực hiện hành vi “pha trộn”, “tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, ngụy trang ẩn mình trong gói cà phê, gói bánh, nước ngọt với các tên gọi như: WHITE COFFE, COFFE HOUSE, CHALI, COLLAGEN, JUST DO IT, YAOYAO… mẫu mã loại này khá bắt mắt, đa dạng và dễ sử dụng hoặc dưới dạng thảo mộc, thuốc lá điện tử…, nếu người dân, nhất là thanh thiếu niên, HSSV vô tình sử dụng rất dễ ngộ độc (đã xảy ra vụ việc tại trung tâm GDTX quận Thanh Khê), thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Điển hình: Ngày 6.4 tại địa bàn P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, Quảng Nam, tạm trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đang gửi 02 kg thảo mộc khô tẩm chất ma túy cho một người mua ở TP.Huế với giá 3 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng biên phòng khám xét khẩn cấp nơi ở của Sang, thu giữ thêm hơn 28 kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác. Bước đầu, Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán kiếm lời.

Ngày 13.6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, CATP Đà Nẵng phối hợp với Bộ Tư lệnh vùng 2 Cảnh sát biển bắt quả tang đối với Lương Cao Hải Đăng, 27 tuổi, quê thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; trú tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gần 200 gam ma túy loại Ketamine, 317 viên thuốc lắc, 39 gói ma túy dạng cà phê. Đáng chú ý, trong số tang vật thu giữ, có hàng chục gói ma túy có tổng khối lượng gần 01 kg được ngụy trang dưới dạng gói cà phê White Coffee để qua mắt lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, ngày 14.6, CAQ Ngũ Hành Sơn bắt giữ Phạm Đình Huy (25 tuổi, trú phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn), thu được 01kg Ketamin, 1000 viên thuốc lắc, đáng chú ý có 27 gói ma tuý loại White Coffee, 01 súng ngắn, 24 viên đạn, 01 còng số 8, 01 dao găm, 01 bình xịt hơi cay, 01 số trang sức và số tiền 130 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 16.6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP Đà Nẵng bắt giữ Trần H.K và S.K thu giữ 02 gói ghi chữ COFFEE HOUSE bên trong có chứa chất bột nghi có chứa thành phần ma túy.

Như vậy, hiện nay với nhiều kiểu ngụy trang, dễ tìm kiếm, dễ mua, dễ sử dụng, các loại ma túy mới âm thầm len lỏi và đang tấn công vào giới trẻ, gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và tìm ẩn nhiều hiểm họa.

Trước đó, Phòng Kỹ thuật Hình sự CATP Đà Nẵng đã thông báo về một chất ma túy mới, được phát hiện lần đầu tiên tại Việt Nam, đó là chất ADB-4en-PINACA. Theo các mẫu thu giữ tại Đà Nẵng và một số địa phương khác, chất này có tác dụng gây ảo giác tương tự như cần sa ma túy và rất khó phát hiện bằng các phương pháp thông thường khi giám định.

Đối tượng đã áp dụng thủ đoạn hòa tan chất ADB-4en- PINACA thành dung dịch và phun tẩm vào mẫu cỏ khô cắt nhỏ, sợi thuốc lá điếu, thuốc lào hoặc pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử khi sử dụng để gây ảo giác tương tự như cần sa ma túy. Chất này không nằm trong danh mục các chất ma túy tại Việt Nam theo Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ, do đó sẽ gây khó khăn cho cộng tác đấu tranh và xử lý tội phạm sử dụng, vận chuyển, buôn bán trái phép chất này. Hiện tại, một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Canada... đã đưa chất ADB-4en-PINACA vào danh mục kiểm soát.

- Công an thành phố khuyến cáo mọi người dân:

+ Nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin về tác hại của ma túy mới, núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy để nhận biết phòng ngừa; các bạn học sinh, sinh viên, những người làm các ngành nghề như tài xế, shipper... đừng chủ quan mất cảnh giác để bị lợi dụng, lôi kéo.

+ Cha mẹ cần quản lý, nhắc nhở, hướng dẫn con cái không “ăn”, không “thử” những loại “bánh kẹo”, thực phẩm, chế phẩm lạ để bảo vệ sức khỏe cho con em mình. Cùng với đó là giáo dục con em về tác hại của các chất ma túy, nhất là với nhóm trẻ vị thành niên có xu hướng muốn khẳng định bản thân, tò mò trước những điều mới mẻ.

+ Đối với nhà trường, cần giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình và hoạt động giáo dục.

+ Lực lượng chức năng phối hợp tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở, cá nhân kinh doanh các loại thực thẩm, nước uống có kiểu dáng, nhãn mác tương tự như trên, không rõ nguồn gốc xuất xứ, các cơ quan chức năng nếu phát hiện cần phối hợp ngay với cơ quan Công an để tiến hành kiểm tra, giám định.

+ Các chủ hộ kinh doanh khi phát hiện các mặt hàng, đối tượng có buôn bán các loại ma túy mới núp bóng thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an gần nhất.

Theo Trang TTĐT CA TP Đà Nẵng