Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hôm nay ra thông báo đến người dân về thủ đoạn lợi dụng việc tặng bảng quảng cáo để lồng ghép thông tin các trang web cá cược trái phép.

Lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tháo dỡ các biển quảng cáo có kèm trang web cá cược trái phép. Ảnh: Hoàng Anh

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây, lợi dụng cao điểm các giải bóng đá lớn như Euro 2024 và Copa America 2024, trên địa bàn huyện Trảng Bom xuất hiện nhiều biển quảng cáo trá hình cho các trang cá cược bóng đá trực tuyến như MU88.xx, QH88.xx, GK88...

Cụ thể, thủ đoạn của các đối tượng là trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh, đề nghị hỗ trợ lắp đặt miễn phí bảng quảng cáo thương hiệu của cơ sở. Tuy nhiên, đi kèm với quảng cáo chính thức là những dòng thông tin về các trang web cá cược bất hợp pháp.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật bởi theo Luật Quảng cáo, các dịch vụ bị cấm kinh doanh và quảng cáo bao gồm cờ bạc, cá độ bóng đá. Chủ cơ sở kinh doanh đồng ý cho lắp đặt biển quảng cáo có những nội dung này có thể bị phạt từ 70-100 triệu đồng, buộc tháo gỡ. Thậm chí, chủ cơ sở có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu cơ quan chức năng xem xét hành vi quảng cáo cá độ, bài bạc trên mạng xã hội có dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Do đó, Công an huyện Trảng Bom khuyến cáo các chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, không đồng ý cho lắp đặt các loại biển quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi như trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an huyện qua số điện thoại 02513866234 để được xử lý kịp thời.