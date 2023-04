Một hình thức giả mạo email có logo của Bưu điện Việt Nam để lừa đảo khách hàng. Ảnh: VnPost

Dù Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) đã từng đưa ra cảnh báo về một số hình thức giả mạo Bưu điện Việt Nam để lừa đảo khách hàng. Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn có nhiều người dân phản ánh gặp phải cuộc gọi hoặc email giả mạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và bị lừa.

Cụ thể, người dân nhận được email giả mạo Tổng đài Vietnam Post thông báo với khách hàng có bưu kiện chưa thể nhận hoặc gửi đi và yêu cầu thanh toán phí dịch vụ bằng cách chuyển khoản hoặc làm theo hướng dẫn để thanh toán, kèm theo đường link. Khi truy cập vào đường link, người dân sẽ bị đưa tới một trang web giả. Trang web sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, ảnh chụp CCCD và thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo nhân viên bưu điện đến nhà khách hàng thu tiền thuế, tiền nước, tiền phí phạt vi phạm giao thông… Thậm chí, các đối tượng còn sẵn sàng giao biên lai giả mạo logo, con dấu của Bưu điện để tránh bị phát hiện.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, không làm theo, từ chối các cuộc điện thoại nghi ngờ lừa đảo. Đồng thời, không thực hiện nộp tại địa chỉ các khoản tạm ứng lệ phí dịch vụ.

Khách hàng cũng lưu ý nhận diện, nhân viên Bưu điện mặc đúng đồng phục có logo Vietnam Post, đeo bảng tên ghi rõ tên, mã nhân viên, chức vụ, đơn vị công tác và có đầy đủ giấy tờ hoặc thiết bị chuyên dụng theo quy định. Đối với hàng hóa quốc tế: Bưu điện thường sẽ không yêu cầu người dùng chuyển tiền trước về tài khoản cá nhân.

Các khoản lệ phí, phí thu hộ - chi hộ dịch vụ, Vietnam Post chỉ áp dụng thu, chi tại các điểm giao dịch (bưu cục, bưu điện-văn hóa xã), không thu tại địa chỉ khách hàng.

Đối với thu thuế, nhân viên bưu điện sẽ in biên lai gồm thông tin của người phải nộp thuế, các nghĩa vụ thuế phải nộp, mã số thuế (do Tổng cục Thuế gửi về) và đi thu hoặc thực hiện truy vấn thông tin online qua thiết bị SmartPOS, in 2 liên phiếu thu, đóng dấu bưu điện, thu tiền ngay tại địa chỉ của khách hàng.

Theo VTV.vn