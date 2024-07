Sáng 9/7, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết, trước thực trạng lừa đảo du lịch trên không gian mạng, cơ quan này đã có văn bản gửi Công an tỉnh Nghệ An; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn, cùng du khách nội địa và quốc tế.

Trong thời gian qua, Sở Du lịch Nghệ An đã nhận được phản ánh của du khách, về việc lợi dụng tình hình khan hiếm phòng nghỉ ở thị xã Cửa Lò, trên các mạng xã hội Zalo, Facebook, TikTok... đã xuất hiện tình trạng mạo danh các cơ sở lưu trú, lừa đảo nhận tiền đặt cọc phòng của khách du lịch.

Sở Du lịch Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai một số biện pháp. Cụ thể, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo qua mạng trong hoạt động du lịch.

Nghệ An khai hội mùa du lịch biển Cửa Lò sớm, thu hút rất đông du khách. Ảnh: Quốc Huy

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng cần công khai số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ cơ sở kinh doanh, có các biện pháp tự bảo vệ, khuyến cáo khách hàng khi đặt dịch vụ tại cơ sở, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng.

Khách du lịch cần xác minh, tham khảo trước khi chuyển tiền đặt dịch vụ. Hiện tất cả các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan du lịch, dịch vụ vận chuyển, hướng dẫn viên đều được cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của Sở Du lịch Nghệ An.

Một giám đốc điều hành khách sạn tại thị xã Cửa Lò cho biết, nhiều khách hàng đã bị các đối tượng lừa đảo, chuyển tiền đặt cọc phòng từ 1,3 đến 3,5 triệu đồng. Sự việc đã gây hoang mang cho khách hàng và nhân viên khách sạn.

“Các đối tượng lập trang giả mạo khách sạn, có số tài khoản, điện thoại để khách hàng liên lạc trong thời điểm phòng ốc ở Cửa Lò khan hiếm, vì lượng người đổ về rất đông. Khách hàng bị lừa chủ yếu là khách lẻ. Khách sạn bên tôi chỉ yêu cầu khách chuyển 30% tiền đặt cọc, trong khi các đối tượng lừa đảo yêu cầu khách chuyển 100% tiền phòng” - đại diện quản lý khách sạn ở Cửa Lò nói.

Thông tin cho biết, chủ khách sạn ở Cửa Lò có khách hàng bị lừa tiền đặt phòng đã làm đơn tố cáo thủ đoạn, hành vi lừa đảo của các đối tượng hoạt động trên không gian mạng.