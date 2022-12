Cảnh báo nguy cơ đột quỵ do tiểu đêm ở người cao tuổi khi trời lạnh

Nỗi khổ của người cao tuổi mắc chứng tiểu đêm khi trời lạnh

Bước vào giai đoạn khi trời lạnh, nhiệt độ ở khu vực miền Bắc giảm xuống còn dưới 15 độ C gây nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ, đặc biệt tình trạng tiểu đêm xuất hiện với tần suất nhiều hơn.

Khi cơ thể tiếp xúc với nhiệt độ thấp, mạch máu ở da sẽ co lại để tập trung lưu lượng máu đến các cơ quan nội tạng quan trọng. Theo đó, máu sẽ bơm khắp cơ thể nhanh hơn và thận cũng phải lọc máu nhiều hơn bình thường, gây ra hiện tượng đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là vào ban đêm.

Tình trạng tiểu đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường như ngủ không ngon giấc, mất ngủ kéo dài dẫn đến suy giảm tinh thần hoặc té ngã dẫn đến hậu quả gãy xương và thậm chí là tai biến mạch máu não, đột quỵ từ việc thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Do sự chênh lệch đáng kể giữa nhiệt độ trong chăn và nhiệt độ bên ngoài, các chuyên gia vẫn thường khuyến cáo mọi người không nên ra khỏi chăn ngay khi vừa thức dậy mà phải để cơ thể có thời gian thích nghi với nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, với tâm lý lo lắng về vệ sinh, người mắc chứng tiểu đêm thường bật dậy và vội vàng đi vệ sinh ngay. Điều này khiến cơ thể phải đối mặt với vấn đề sốc nhiệt, dẫn đến huyết áp cao; hệ quả là nhức đầu, chóng mặt, choáng váng gây té ngã, thậm chí là đột quỵ.

Đột quỵ tăng cao vào mùa lạnh khi người cao tuổi thường xuyên đi tiểu đêm. Ảnh: 123rf

Ngoài ra, khi đi ngủ, các cơ quan cũng trong trạng thái nghỉ nên huyết áp giảm. Việc thức dậy đột ngột giữa đêm sẽ kéo theo phản ứng tăng huyết áp trong thời gian ngắn, khiến người bệnh không kịp thích nghi và choáng váng, thậm chí gia tăng áp lực tưới máu não, dễ dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, với tâm lý e ngại uống nhiều nước sẽ đi tiểu thường xuyên, ngại phiền con cháu, nhiều ông bà hạn chế uống nước khiến cơ thể mất nước, gây rối loạn điện giải, tăng độ quánh của máu, gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Đây cũng là một nguyên nhân gây nên đột quỵ.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 200.000 ca đột quỵ, và trung bình số người nhập viện do đột quỵ vào mùa lạnh chiếm 70-80% tổng số bệnh nhân điều trị trong năm với gần 10% bệnh nhân có độ tuổi dưới 44.

Phòng ngừa đột quỵ theo lời khuyên của chuyên gia

Theo ThS. BS Nguyễn Thanh Vy, chuyên khoa Lão, Đại học Y Dược TP.HCM, việc giảm thiểu tần suất đi tiểu đêm khi trời lạnh có thể giúp hạn chế nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi.

Giữ ấm cơ thể

Người cao tuổi nên mặc nhiều lớp áo mỏng thay vì chỉ mặc một lớp áo dày để hiệu quả giữ ấm tốt hơn, đồng thời mang thêm khăn choàng cổ, mũ trùm đầu, tất, bao tay.

Giữ ấm cơ thể giúp làm giảm nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi. Ảnh: Shutterstock

Tập thể dục thường xuyên kèm các bài tập trị liệu

Tập thể dục không chỉ giúp duy trì sức khoẻ mà còn là một cách làm ấm cơ thể hiệu quả. Quá trình tập luyện sẽ khiến cơ thể tạo ra một lượng lớn nhiệt lượng giúp chống lại cái lạnh giá rét.

Ngoài ra, đối với người mắc rối loạn bài tiết nói chung và chứng tiểu đêm nói riêng, gia đình có thể hướng dẫn họ thực hiện bài tập Kegel giúp tăng cường sức mạnh cơ sàn chậu, giúp phần nào kiểm soát chứng són tiểu.

Khi tập luyện, cơ thể sẽ tạo ra nhiệt lượng để chống lại cái lạnh, góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ. Ảnh: 123rf

Trang bị các vật dụng phòng chống té ngã

Tay vịn dọc bờ tường, dép có độ bám tốt, thảm chống trượt, những dụng cụ hỗ trợ di chuyển (như gậy 4 chân, khung tập đi),... là những vật dụng nên có trong những gia đình có người cao tuổi để giảm bớt hậu quả do té ngã gây nên. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời và không có tác dụng giảm số lần bước ra khỏi giường để đi vệ sinh trong đêm khuya ở người cao tuổi.

Sử dụng tã quần

Tã quần là giải pháp mới giúp người cao tuổi có thể chủ động kiểm soát sự rối loạn bài tiết của mình cũng như hạn chế tối đa việc đi lại vào nhà vệ sinh trong đêm tối có thể ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ và gây té ngã nguy hiểm.

Tã quần là sản phẩm được sản xuất cho người có thể tự đứng và đi lại được thoải mái sử dụng. Tã quần có khả năng thấm hút rất tốt, không để tràn nước tiểu ra ngoài dù sử dụng trong nhiều giờ nên người cao tuổi có thể an tâm ngon giấc cả đêm mà không cần phải dậy đi vệ sinh. Ngoài ra, tã quần được thiết kế như chiếc quần lót, khá mỏng, nhẹ nên khi mặc sẽ hoàn toàn dễ chịu và không có cảm giác hầm bí.

Không chỉ là những bất an về trở ngại do tiểu đêm gây ra, đó còn là nỗi lo về sức khoẻ và tính mạng của người cao tuổi. Vì vậy, để bảo vệ người thân của mình khỏi nguy cơ đột quỵ tăng cao khi trời lạnh, gia đình cần có những biện pháp phù hợp. Trong đó, sự hỗ trợ của sản phẩm tiện ích như tã quần sẽ giúp người cao tuổi an tâm hơn về tình trạng rối loạn bài tiết, cũng như không bị đánh thức cả đêm bởi việc đi lại tiểu tiện nhiều lần.

Tã quần Caryn là sản phẩm dành cho người mắc rối loạn bài tiết nhưng vẫn có thể tự đứng và đi lại được, sản xuất bởi Diana Unicharm, đạt tiêu chuẩn chất lượng Lifree - thương hiệu tã người lớn số 1 Nhật Bản. Tã quần người lớn Caryn hỗ trợ người cao tuổi vượt qua chướng ngại tâm lý và tránh được nhiều mối đe doạ về sức khoẻ khi đối mặt với tình trạng tiểu đêm, nhất là khi trời lạnh. Với lõi thấm 5mm, siêu mỏng nhẹ mà vẫn thấm hút tốt, tã quần người lớn Caryn có khả năng thấm hút lượng lớn nước tiểu trong thời gian dài sử dụng mà không bị tràn ra ngoài, do đó được khuyến nghị sử dụng để người bệnh có thể an tâm ngon giấc cả đêm. Đồng thời, với thiết kế thoáng khí, không gây hầm bí và tự mặc dễ dàng, người cao tuổi cũng có thể tự chủ hơn trong cuộc sống và thoải mái mặc vào ban ngày.

Bích Đào