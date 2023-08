Ngày 14/8/2023 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội đã gửi văn thư kèm phiếu kiểm nghiệm số 1283/KNT-23 tới Cục Quản lý Dược, báo cáo mẫu sản phẩm viên nén bao phim Cefixim 200 (Cefixim dưới dạng Cefixim trihydrat 200mg), số đăng ký VD-28887-18, số lô: 14270123, ngày sản xuất: 27-01-2023, hạn sử dụng 27-01-2025, lấy tại Công ty TNHH Linh Chi (Quầy 304, Trung tâm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) ).

Theo đó, mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu định tính cefixim theo TCCS (mẫu thuốc có phản ứng định tính của paracetamol; hàm lượng paracetamol trong chế phẩm là 105.5mg/viên)

Sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan quản lý, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL) đã tiến hành rà soát và kiểm nghiệm lại sản phẩm có cùng số lô như trên lưu tại công ty, đồng thời chủ động gửi mẫu sản phẩm đến Trung tâm kiểm nghiệm Vĩnh Long để kiểm tra.

“Kết luận cho thấy, sản phẩm CEFIXIM 200 do Dược Cửu Long sản xuất đạt đầy đủ các yêu cầu về chất lượng theo đúng hồ sơ đăng ký đã được Cục quản lý Dược cấp phép lưu hành. Do đó, từ các dấu hiệu ban đầu có thể nhận định sản phẩm lấy mẫu tại Công ty TNHH Linh Chi là sản phẩm giả mạo từ tên hàng hóa, bao bì nhãn mác, số lô, hoàn toàn không do Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất” - thông báo phát đi ngày 17/8 của Dược Cửu Long nêu rõ.

Dược Cửu Long cũng khẳng định chưa từng xuất bán hay hợp tác mua bán với khách hàng là Công ty TNHH Linh Chi. Dược Cửu Long đã gửi báo cáo đến các cơ quan chức năng nhằm nêu rõ tính nghiêm trọng của vụ việc này, đồng thời kiến nghị Cơ quan chức năng truy tìm nguồn gốc xuất xứ của lô hàng bị làm giả.

Ông Lương Trọng Hải - Tổng Giám đốc Dược Cửu Long, nhấn mạnh, “Đối với bất cứ dấu hiệu làm giả, làm nhái sản phẩm, chúng tôi luôn bày tỏ quan điểm và hành động kiên quyết, không khoan nhượng với mục đích loại trừ các hành vi sai trái này, chúng tôi luôn đồng hành và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và mong muốn cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành và cơ quan công an hỗ trợ điều tra xử lý, đưa tổ chức, cá nhân vi phạm ra trước pháp luật”.

Việc bị làm giả, làm nhái luôn là vấn nạn đối với hầu hết các sản phẩm của các nhà sản xuất có uy tín, có thương hiệu. Xét về góc độ kinh tế, hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng lớn đến hình ảnh, hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, tạo khó khăn trong việc đưa hàng hóa chính hãng ra thị trường, tiếp cận và phục vụ người tiêu dùng.

Dược Cửu Long đang tiến hành các hành động cụ thể để đối mặt với những vấn đề này như: Hợp tác với cơ quan chức năng để điều tra các vụ làm giả hàng hóa; Tăng cường công tác truyền thông để mọi người biết đến sự việc, nhằm tránh mua phải hàng kém chất lượng; Đưa vào sử dụng công nghệ mới như tem chống hàng giả.

Theo Đại diện Ban Lãnh đạo Dược Cửu Long, công ty đã áp dụng tem chống hàng giả cho sản phẩm Cefixim 200 cho các lô hàng đưa ra phân phối gần đây. Đồng thời công ty luôn đầu tư công nghệ phù hợp, tiên tiến để sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng cam kết, mẫu mã, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; đăng ký bảo hộ sản phẩm, tuân thủ đầy đủ các nội dung theo đúng hồ sơ đăng ký tại Cục Quản lý Dược. Bên cạnh đó, sản phẩm do Dược Cửu Long phân phối đều cung cấp đầy đủ hóa đơn bán hàng, ghi rõ số lô, hạn dùng như trên sản phẩm.

Để đề phòng các sản phẩm giả mạo vẫn còn lưu thông, trôi nổi trên thị trường, Dược Cửu Long khuyến nghị đơn vị phân phối trung gian, người tiêu dùng nên kiểm tra, nhận diện kĩ bao bì, nhãn mác nguồn gốc của sản phẩm trước tiếp nhận và sử dụng. Đặc biệt, để tránh việc mua phải hàng giả, hàng nhái, khách hàng nên mua sản phẩm thông qua các chi nhánh, đại lý, nhà phân phối chính thức của công ty.

Trường hợp phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, nhà sản xuất khuyến cáo người tiêu dùng nên liên hệ với Cơ quan chức năng, trung tâm CSKH của DCL hay đơn vị phân phối, để phản ánh kịp thời, góp phần ngăn chặn các hành vi phạm pháp.

Hình ảnh sản phẩm thuốc Cefixim 200

(Nguồn: Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long)