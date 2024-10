Ông Nguyễn Thiện Toàn, Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 8, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM cho biết: "Khu vực hẻm 24 đường Thủ Khoa Huân trước đây do người dân đi kinh tế mới trở về dựng nhà lên để ở và tồn tại đến bây giờ. Đa số những căn nhà ở cuối dãy nhà được người dân gọi là "dãy kinh tế mới" có diện tích rất nhỏ. Dù vậy, chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện cho các hộ gia đình tại đây xây, sửa nhà để đảm bảo an toàn. Các hộ dân tại đây đã được cấp số nhà, sổ đỏ, hộ khẩu và đồng hồ điện, nước đầy đủ. Vì hẻm nhỏ, cụt nên địa phương rất quan tâm công tác phòng cháy chữa cháy. Chính quyền các cấp trang bị cho mỗi hộ dân các bình chữa cháy mini. Chúng tôi cũng thường xuyên tập huấn cho người dân về việc đảm bảo an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy mini".