Chi tiết khu vực phong toả để điều tra vụ cháy quán karaoke 32 người chết

Trước đó vào 21h ngày 6/9, sau tiếng nổ lớn, quán karaoke An Phú, trên đường đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) bốc cháy. Bên trong quán lúc này có khoảng 40 người gồm nhân viên và khách. Lực lượng tại chỗ cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Một số người hoảng sợ nhảy trên tầng cao xuống và bị thương. Số khác lên sân thượng, được cảnh sát cứu hỏa giải cứu. Vụ cháy đã làm 32 người tử vong, nhiều trường hợp khác bị thương được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn. Đây là vụ cháy karaoke gây thiệt hại về người lớn nhất từ trước tới nay.