Cảnh sát cơ động kỵ binh, đặc nhiệm xuất quân bảo vệ lễ khai mạc SEA Games 31

Chiều 12/5, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thực hiện ra quân bảo vệ đảm bảo an ninh nơi tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Rất đông lực lượng CSCĐ cùng nhiều phương tiện, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ, kỵ binh được triển khai đồng bộ.

Trung tá Phạm Mạnh Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc nhiệm số 1, Bộ tư lệnh CSCĐ cho biết, để đảm bảo an toàn trong quá trình tổ chức SEA Games 31, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều phương án, bố trí các lực lượng tại các vị trí trọng yếu.

Cùng với đó, lực lượng CSCĐ luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi xảy ra các tình huống bất ngờ. Các vị trí chốt trực được đảm bảo, lực lượng đi tuần tra, đảm bảo an ninh được thực hiện thường xuyên để chủ động phát hiện, ngăn chặn các tình huống phát sinh.

Cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia bảo vệ an toàn SEA Games 31

Lực lượng CSCĐ kỵ binh làm nhiệm vụ tại đường Lê Quang Đạo

Tuần tra bên trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Trung tá Cường cho biết, qua nghiên cứu khảo sát các tuyến đường đi lại, nơi thi đấu, ăn nghỉ của các vận động viên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã lên kế hoạch, chương trình bảo đảm an ninh an toàn trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Cũng trong chiều nay, Bộ tư lệnh CSCĐ triển khai đồng bộ các lực lượng để đảm bảo an toàn khi diễn ra SEA Games 31. Các phương tiện hiện đại như xe bọc thép, vũ khí hiện đại được trang bị đến từng cán bộ, chiến sỹ. Ngoài ra, các lực lượng CSCĐ kỵ binh, chó nghiệp vụ được huy động ứng trực 24/24 tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc và các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Hoạt động của lực lượng CSCĐ nằm trong Tiểu ban an ninh trật tự Sea Games 31. Tại phiên họp thứ 2 của Tiểu ban An ninh trật tự, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an đề ra mục tiêu, yêu cầu cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự SEA Games 31.

CSCĐ sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự

Chó nghiệp vụ được huy động

Lực lượng CSCĐ đứng gác trong sân vận động Mỹ Đình

Nhiều phương tiện hiện đại được huy động đảm bảo an ninh, an toàn SEA Games 31

Trong đó, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các địa điểm thi đấu, nơi lưu trú của vận động viên, quan chức thể thao; bảo đảm an ninh trật tự từ sớm, từ xa, ngay trong quá trình chuẩn bị, diễn ra SEA games 31, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất.

Ngoài ra, Thứ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị tiếp tục xây dựng phương án tổ chức và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn trong thời gian diễn ra sự kiện, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động của Đại hội...

Rất đông lực lượng CSCĐ thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ được huy động

Tiểu đoàn đặc nhiệm 1 làm nhiệm vụ

Công an Hà Nội sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối lễ khai mạc

Chiều cùng ngày, Công an TP Hà Nội thông tin, đã sẵn sàng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối 12/5.

Về tình hình giao thông, trên địa bàn của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) có sân vận động quốc gia Mỹ Đình là nơi diễn ra buổi lễ khai mạc của SEA Games 31.

Từ đầu giờ chiều, Chỉ huy Đội đã chủ động quán triệt đến tất cả các tổ công tác nghiêm túc chấp hành theo kế hoạch phân luồng giao thông mà Công an TP đã đề ra.

CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại vòng xuyến Lê Quang Đạo

Lắp đặt các barie đảm bảo an toàn ngày khai mạc SEA games 31

Công an Hà Nội sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự trong ngày khai mạc SEA games 31

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, riêng trên địa bàn đội đã bố trí 65 chốt bảo vệ ở 22 tuyến đường.

Đội huy động 100% cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ với quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khách tham dự khai mạc SEA Games 31, không xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường dẫn vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Về công tác dẫn đoàn, Thiếu tá Nguyễn Đăng Tiến, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị được tăng cường gần 200 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện bảo đảm sẵn sàng đưa đón các đoàn khách quốc tế ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố tới những địa điểm thi đấu, điểm tập kết giao lưu sau thời gian diễn ra thi đấu…

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) khẳng định, sẽ không để xảy ra ùn tắc, bảo đảm công tác đưa, dẫn các đoàn thể thao, các đoàn khách quốc tế và lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới những điểm thi đấu, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại đúng như kế hoạch đã được tập huấn.

Đoàn Bổng - Đình Hiếu