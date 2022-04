Cảnh sát kể cuộc vây bắt nghi phạm giết phụ nữ trong phòng trọ Hà Nội

Cụ thể, khoảng 20h30 ngày 15/4, Phòng CSGT nhận được tin báo của Công an TP Hà Nội về việc đối tượng Phùng Văn Vinh (SN 1994, trú tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, TP Tuyên Quang) liên quan đến vụ án giết người tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đang trên đường bỏ trốn bằng phương tiện xe khách đi vào phía Nam.

Đặc điểm nhận dạng đối tượng là tóc màu ánh kim, có hình xăm bông hoa trên cánh tay trái.

Đối tượng Phùng Văn Vinh bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay sau đó, Phòng CSGT đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi, rà soát các phương tiện nghi vấn.

Đồng thời, triển khai 3 tổ tuần tra, kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương chốt chặn trên tuyến QL1, đường Hồ Chí Minh để kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 21h cùng ngày, tại Km 605, trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn đi địa bàn xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch) tổ tuần tra đã dừng kiểm tra xe ô tô khách loại 45 chỗ của hãng xe Mai Linh, mang BKS 30Z -7879 đang đi từ Bắc vào Nam.

Quá trình kiểm tra, phát hiện 1 nam hành khách có đặc điểm nhận dạng giống như đặc điểm đối tượng do Công an Hà Nội cung cấp nên tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Qua khai thác ban đầu tại hiện trường, đối tượng Phùng Văn Vinh đã khai nhận hành vi giết người tại địa bàn quận Cầu Giấy.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, đưa đối tượng về tạm giữ tại Công an huyện Quảng Trạch để thực hiện các thủ tục bàn giao cho Công an Hà Nội tiếp nhận, thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật .

Đình Hiếu