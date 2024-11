Sáng 21/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, trong ngày 20/11, lực lượng CSGT, Công an huyện Tam Đảo tổ chức tuần tra, chốt điểm từ Km7 đến Km21, QL 2B (đường lên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo) để xử lý các trường hợp vi phạm.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện xử lý 29 phương tiện với 58 thanh thiếu niên vi phạm, tạm giữ 24 xe mô tô và 5 bộ giấy tờ xe. Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không gắn biển số, không có giấy phép lái xe, người điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông...

Nhóm thanh thiếu niên bị Công an huyện Tam Đảo xử lý ngày 20/11. Ảnh: Lan Hương

Việc triển khai tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên được thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Công an huyện Tam Đảo đã huy động tối đa lực lượng khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm; đồng thời tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm mà các thanh, thiếu niên thường xuyên hoạt động để chủ động phương án xử lý.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong thời gian tới, cùng với sự vào cuộc của lực lượng công an, chính quyền, nhà trường và bậc phụ huynh cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác quản lý, giáo dục học sinh để hạn chế tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt là các bậc phụ huynh cần cẩn trọng trong việc giao phương tiện cho con em mình.

"Sợi dây liên kết giữa các cơ quan chức năng, nhà trường và phụ huynh chính là giải pháp ngăn chặn hiệu quả những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xuất phát từ các em học sinh có thể xảy ra", Công an tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.