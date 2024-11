XEM CLIP:

Tối 3/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu.

Cụ thể, vào đêm qua, chị N.H.Q. (SN 1997, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bà Triệu - Trần Hưng Đạo thì có một nhóm "quái xế" với hàng chục xe phóng với tốc độ cao lao đến.

Trong đó, có 1 xe chở 2 người đâm trực diện vào xe máy của chị N.H.Q., khiến chị Q. ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hình ảnh người phụ nữ đang dừng đèn đỏ thì nhóm "quái xế" lao đến gây tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, các "quái xế" không dừng xe để cấp cứu người bị nạn mà tiếp tục điều khiển xe phóng đi với tốc độ cao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hoàn Kiếm đã điều tra truy xét. Kết quả đến chiều ngày 3/11, công an đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi rất trẻ từ 16 - 17 tuổi, hầu hết đều là học sinh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.