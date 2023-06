Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh, khám phá thành công hơn 13 nghìn vụ, bắt giữ hơn 20 nghìn đối tượng, thu giữ hơn 312kg heroin, hơn 1,6 tấn ma túy, gần 828 nghìn viên ma túy tổng hợp, 174kg cần sa... Đồng thời, đã khởi tố 11.045 vụ, 16.117 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 186 đối tượng truy nã về ma tuý. Riêng Cục C04, tổ chức đấu tranh thành công 38 vụ, 121 đối tượng, thu giữ hơn 85kg heroin, hơn 310kg và 185 nghìn viên ma túy tổng hợp... Đã khởi tố 6 vụ, 42 bị can. Cục C04 đang thụ lý điều tra 11 vụ án về ma túy, 88 bị can (tạm giam 79 bị can, truy nã 5 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can).