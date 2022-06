Cao Bằng: Chú trọng cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Theo báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố, Cao Bằng xếp hạng 63 trong bảng tổng sắp các tỉnh, thành trong cả nước với 56,29 điểm, giảm 5,91 điểm và giảm 9 bậc so với năm 2020 (năm 2020 là 62,20 điểm, xếp hạng 54/63), nằm trong nhóm thấp trên bảng xếp hạng PCI toàn quốc.

Trong 10 chỉ số thành phần PCI, Cao Bằng có 5/10 chỉ số tăng điểm so với năm 2020 gồm: tiếp cận đất đai tăng 0,1 điểm, tính minh bạch tăng 0,34 điểm, chi phí không chính thức tăng 0,58 điểm, tính năng động tăng 0,82 điểm, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự tăng 0,63 điểm. Tuy nhiên, mức tăng điểm ở các chỉ số không nhiều nên chỉ có 2 chỉ số tăng hạng so với năm 2020 là tính minh bạch, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; còn 8 chỉ số khác đều giảm thứ hạng so với năm 2020.

Một góc thành phố Cao Bằng

Năm nay, tỉnh phấn đấu tăng điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tăng bậc xếp hạng so với năm 2021, trong đó, Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” đạt từ 8,0 điểm trở lên, Chỉ số “Tiếp cận đất đai” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Tính minh bạch” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Chi phí thời gian” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Chi phí không chính thức” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Tính năng động” đạt từ 7,0 điểm trở lên, Chỉ số “Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Đào tạo lao động” đạt từ 6,5 điểm trở lên, Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Tại cuộc họp chiều 29/6, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã thống nhất thông qua các dự thảo: Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh năm 2022; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCT) tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhất trí nâng cao hơn nữa công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển thị trường, quảng bá sản phẩm; đồng hành, lắng nghe và giải quyết hiệu quả những khó khăn của doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Hòa An