{"article":{"id":"2224012","title":"Cao Bằng: Chú trọng triển khai có hiệu quả chính sách dân tộc","description":"Cao Bằng luôn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống.","contentObject":"<p><strong>Chính sách dân tộc là động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế</strong></p>

<p>Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới có địa hình rất phức tạp, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 94,88% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao…..</p>

<p>Trong thời gian qua, Cao Bằng luôn đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS) trên địa bàn, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh. <span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, 'Open Sans', 'Helvetica Neue', sans-serif;\">Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo. </span></p>

<p>Tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự kế thừa, chuyển tiếp hết sức quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực công tác dân tộc trong giai đoạn mới. Đồng thời, hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sống cho đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững…</p>

<p>Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 890/KH-UBND ngày 15/4/2022 về việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động hoặc Kế hoạch triển khai, thực hiện chiến lược công tác dân tộc phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.</p>

<p><strong>Những chuyển biến tích cực</strong></p>

<p>Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Trung ương phân bổ vốn cho năm 2023 là 2.095.448 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 548.709 triệu đồng; vốn ngân sách Trung ương giao trong năm 2023 là 1.510.739 triệu đồng; vốn đối ứng ngân sách tỉnh là 27.658 triệu đồng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-baolam-1-336.png?width=768&s=h7m0LZKg3OpFGc_2H48w4g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-baolam-1-336.png?width=1024&s=o3W8rRif1kCcuWqYGrBgtg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-baolam-1-336.png?width=0&s=X7d1KITXiomANMppjvJbbA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-baolam-1-336.png?width=768&s=h7m0LZKg3OpFGc_2H48w4g\" alt=\"W-baolam-1.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-baolam-1-336.png?width=260&s=q0yi-HeZOrxTlvjf9vzScA\"></picture>

<figcaption>Một góc thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm </figcaption>

</figure>

<p>Tính đến ngày 19/10/2023 toàn tỉnh giải ngân được 713.857/2.095.448 triệu đồng, bằng 34,1%KH. Đầu tư xây dựng được 181 công trình, duy tu bảo dưỡng 106 công trình; dự kiến triển khai trên 200 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện 8 dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững với 13.000 hộ tham gia; tổ chức 155 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực và các kỹ năng để triển khai thực hiện.</p>

<p>Duy trì 17 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 46 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 64 xã đạt 5-9 tiêu chí; 04 xã đạt dưới 5 tiêu chí; bình quân tiêu chí toàn tỉnh đạt 10,6 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh hiện có 97 sản phẩm OCOP thuộc 5 nhóm sản phẩm: thực phẩm, đồ uống, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, dịch vụ và du lịch. Các huyện, thành phố đang triển khai thực hiện 119 dự án/kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.</p>

<p>Đến hết năm 2023, tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông đạt 95,16%, tỷ lệ đường được cứng hóa đạt 75,66%, tỷ lệ trường, lớp học được xây dựng kiên cố đạt 96,26%. Đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ mục tiêu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, cấp nước sinh hoạt.</p>

<p>Thực hiện chính sách hỗ trợ di dân, bố trí dân cư khu vực biên giới, tỉnh đã triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư bố trí dân cư, với tổng vốn bố trí là 43.999 triệu đồng.</p>

<p>Theo niêm giám thống kê của tỉnh Cao Bằng năm 2022, năm 2022 thu nhập bình quân/người/năm là 28,2 triệu đồng; trong đó thu nhập bình quân/người/năm của đồng bào dân tộc thiểu số là 26,8 triệu đồng. Ước giai đoạn 2021-2023, toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo là 12,32%, bình quân mỗi năm giảm 4,11%; tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 12%, giảm bình quân mỗi năm 4%. Tuyển mới đào tạo nghề cho cả giai đoạn 2021-2023 là 18.020 người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 46,6% năm 2021 lên 50% năm 2023. Tính đến 30/9/2023 số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện là 122.742/130.135 hộ, chiếm 94,31%; số hộ chưa có điện lưới quốc gia là 7.411 hộ chiếm 5,69%.</p>

<p>Kết quả thực hiện hỗ trợ từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023 hỗ trợ cho 19.672 học sinh, với tổng số gạo là 2.655.720kg, với tổng kinh phí là 105,521 tỷ đồng; hỗ trợ tiền ở cho 18.207 học sinh với 24,413 tỷ đồng. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 99,7%; học sinh trong độ tuổi tiểu học 98,5%; học sinh Trung học cơ sở 94,5%; tỷ lệ học sinh THPT đến trường đạt 57,8%; tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo đạt 90,16%.</p>

<p>Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản được duy trì thường kỳ theo các tuyến; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông chăm sóc bà mẹ, trẻ em. Duy trì khám chữa bệnh tại các phòng khám đảm bảo an toàn và có chất lượng. Hoạt động cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ được quan tâm. Toàn tỉnh có 1.083 Nhà văn hóa xóm, tổ văn hóa, có 289 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định.</p>

<p>Tình hình an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; các địa phương chú trọng tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.</p>

<p><strong>Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc</strong></p>

<p>Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế khó khăn vướng mắc như: kinh tế ở các xã đặc biệt khó khăn và một số vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm phát triển, nhiều nơi còn lúng túng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập quán canh tác vẫn còn lạc hậu. Một số hộ còn thiếu đất sản xuất. Kết cấu hạ tầng một số thôn, xã còn thấp kém. Tình trạng dân trí còn thấp ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền, vận động và phát triển kinh tế - xã hội. Nạn tảo hôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tương đối nhiều gây ảnh hưởng trong sự nghiệp giáo dục và hệ lụy suy thoái giống nòi. Năng lực cán bộ còn hạn chế; công tác tổ chức thực hiện chính sách dân tộc ở một số xã đặc biệt khó khăn còn lúng túng, một số chủ đầu tư năng lực còn hạn chế nên tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình còn chậm so với yêu cầu.</p>

<p>Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các các cấp, các ngành và Nhân dân trong thực hiện công tác Dân tộc, chính sách dân tộc; hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó có nhận thức đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và chủ động thực hiện hiệu quả Chiến lược công tác Dân tộc trong tình hình mới. Đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp ưu tiên huy động các nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện chiến lược công tác Dân tộc. Triển khai có hiệu quả các chính sách đặc thù để khuyến khích, thu hút và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.</p>

<p>Tập trung nguồn lực thỏa đáng, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu chiến lược công tác dân tộc. Tiếp tục kiện toàn, xây dựng hệ thống cơ quan công tác Dân tộc các cấp tỉnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với cấp xã, bố trí công chức phụ trách, theo dõi công tác Dân tộc đảm bảo có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác Dân tộc tại cơ sở. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.</p>

Nguồn vốn này giúp tạo sinh kế, đem lại hiệu quả giảm nghèo tích cực cho đồng bào dân tộc thiểu số.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-giang-huyen-quang-binh-tao-sinh-ke-cho-ba-con-dan-toc-thoat-ngheo-2217875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ha-giang-huyen-quang-binh-tao-sinh-ke-cho-ba-con-dan-toc-thoat-ngheo-1306.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T19:03:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213798","title":"Hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng thoát nghèo với cây sâm","description":"Phát triển nguồn dược liệu quý (sâm dây, sâm Ngọc Linh) gắn với giảm nghèo bền vững được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống người dân ở vùng dân tộc thiểu số của Kon Tum.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-tro-dong-bao-xo-dang-thoat-ngheo-voi-cay-sam-2213798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ho-tro-dong-bao-xo-dangthoat-ngheo-voi-cay-sam-1294.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T18:49:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217461","title":"Nghệ An: Phát triển kinh tế - xã hội tại xóm có hơn 65% người Thổ","description":"Xóm Mo Mới (xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) là một xóm thuần nông có hơn 65% cư dân là người dân tộc Thổ. Nhiều năm qua xóm luôn phát huy vai trò đơn vị văn hóa.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-xom-co-hon-65-nguoi-tho-2217461.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/nghe-an-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-tai-xom-co-hon-65-nguoi-tho-1164.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-19T14:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216013","title":"Ủy ban Dân tộc lắng nghe chia sẻ của các thầy cô vùng dân tộc thiểu số, miền núi","description":"Các thầy, cô giáo đã đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về giải quyết một số vấn đề khó khăn của ngành Giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uy-ban-dan-toc-lang-nghe-chia-se-cua-cac-thay-co-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-2216013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/uy-ban-dan-toc-lang-nghe-chia-se-cua-cac-thay-co-vung-dan-toc-thieu-so-mien-nui-1169.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T17:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215183","title":"Hà Nội tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc","description":"Ngày 14/11, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt chuẩn bị cho Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-tham-gia-hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-linh-vuc-cong-tac-dan-toc-2215183.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/ha-noi-tham-gia-hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-linh-vuc-cong-tac-dan-toc-1300.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-14T16:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215430","title":"Việt Nam đã có rất nhiều đóng góp, sáng kiến thúc đẩy tiến trình APEC","description":"Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự diễn đàn APEC năm nay cho thấy sự ủng hộ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương nói chung, cũng như đối với tiến trình APEC nói riêng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-da-co-rat-nhieu-dong-gop-sang-kien-thuc-day-tien-trinh-apec-2215430.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/viet-nam-da-co-rat-nhieu-dong-gop-sang-kien-thuc-day-tien-trinh-apec-66.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T16:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215431","title":"Quyết định chiến lược trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế","description":"Nhìn lại chặng đường 25 năm tham gia APEC, chúng ta có thể khẳng định, quyết định gia nhập APEC năm 1998 là một quyết định chiến lược trong công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quyet-dinh-chien-luoc-trong-cong-cuoc-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-2215431.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/quyet-dinh-chien-luoc-trong-cong-cuoc-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-68.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T13:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2196807","title":"Cần nhanh chóng xóa bỏ ‘nạn đói tiềm ẩn’ ở vùng sâu vùng xa","description":"Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ em nông thôn, vùng cao, dân tộc thiểu số có tỷ lệ cao thiếu vi chất, đó là một ‘nạn đói tiềm ẩn’.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-nhanh-chong-xoa-bo-nan-doi-tiem-an-o-vung-sau-vung-xa-2196807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/can-nhanh-chong-xoa-bo-nan-doi-tiem-an-o-vung-sau-vung-xa-581.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T16:05:48","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2195449","title":"Phát triển y tế để thay đổi hủ tục chữa bệnh của người dân tộc thiểu số","description":"Trong quá trình khám chữa bệnh cho bà con dân tộc thiểu số ở huyện Mộc Châu (Sơn La), các bác sĩ vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, tạo lòng tin với người bệnh, vừa phải đấu tranh với hủ tục chữa bệnh của họ.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-trien-y-te-de-thay-doi-hu-tuc-chua-benh-cua-nguoi-dan-toc-thieu-so-2195449.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/12/bac-si-trinh-tuan-578.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-12T16:05:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204040","title":"Gia Lai thực hiện giải pháp nâng cao tầm vóc người dân tộc thiểu số","description":"Để thực hiện mục tiêu nâng cao tầm vóc người dân tộc thiểu số, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng tới chăm sóc dinh dưỡng thông qua can thiệp trực tiếp từ khi bà mẹ mang thai, nuôi con trong 1.000 ngày đầu đời.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-lai-thuc-hien-giai-phap-nang-cao-tam-voc-nguoi-dan-toc-thieu-so-2204040.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/gia-lai-thuc-hien-giai-phap-nang-cao-tam-voc-nguoi-dan-toc-thieu-so-612.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T13:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213765","title":"Bắc Giang: Thực hiện nghiêm công tác dân tộc, nâng cao đời sống cho đồng bào","description":"Dự kiến đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo ở các xã vùng đồng bào dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

sẽ giảm bình quân 2,5%/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-giang-thuc-hien-nghiem-cong-tac-dan-toc-nang-cao-doi-song-cho-dong-bao-2213765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bac-giang-thuc-hien-nghiem-cong-tac-dan-toc-nang-cao-doi-song-cho-dong-bao-1069.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-02T10:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209951","title":"Hà Giang: Bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc Pà Thẻn","description":"Để bảo tồn trang phục truyền thống của dân tộc Pà Thẻn, UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp khôi phục, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc này.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-giang-bao-ton-trang-phuc-truyen-thong-cua-dan-toc-pa-then-2209951.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/8/ha-giang-bao-ton-trang-phuc-truyen-thong-cua-dan-toc-pa-then-734.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T15:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208385","title":"Cơ bản đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm","description":"Qua giám sát về việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 và chương trình dân tộc thiểu số, đoàn giám sát của Quốc hội nêu nhiều con số đáng chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Quốc hội","detailUrl":"/thoi-su/quoc-hoi","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/quoc-hoi","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000O","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-ban-dat-muc-tieu-giam-ty-le-ho-ngheo-hang-nam-2208385.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/29/co-ban-dat-muc-tieu-giam-ty-le-ho-ngheo-hang-nam-1628.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-29T23:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208293","title":"Hàng nghìn trẻ em miền núi được chăm sóc y tế nhờ mô hình ECHO","description":"Nhờ mô hình \"Nối dài chăm sóc sức khỏe cộng đồng\", hằng năm đã thực hiện khám bệnh cho 60 triệu lượt trẻ em, mang lại công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-nghin-tre-em-mien-nui-duoc-cham-soc-y-te-nho-mo-hinh-echo-2208293.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/2/hang-nghin-tre-em-mien-nui-duoc-cham-soc-y-te-nho-mo-hinh-echo-602.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-29T14:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2207886","title":"Những tác động tích cực của Hiệp định EVFTA sau 3 năm thực thi","description":"Không chỉ tăng cường xuất khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tư từ châu Âu, sau 3 năm thực thi, Hiệp định EVFTA còn tác động thúc đẩy cải cách thể chế tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-tac-dong-tich-cuc-cua-hiep-dinh-evfta-sau-3-nam-thuc-thi-2207886.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/28/nhung-tac-dong-tich-cuc-cua-hiep-dinh-evfta-sau-3-nam-thuc-thi-466.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-28T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208304","title":"Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài","description":"Ngày 26/10, Hội thảo về Hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao và Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội đồng tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ho-tro-phap-ly-cho-nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-2208304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/29/ho-tro-phap-ly-cho-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-1028.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-26T17:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2206447","title":"“Truyền thông số lan tỏa hình ảnh Hà Giang”","description":"Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tin tưởng với sự vào cuộc và nỗ lực chung của các cấp, các ngành, sự đồng hành tích cực của truyền thông, đặc biệt truyền thông số, hình ảnh một Hà Giang thân thiện-an toàn-bản sắc-hấp dẫn tiếp tục được lan tỏa sâu rộng.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truyen-thong-so-lan-toa-hinh-anh-ha-giang-2206447.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/26/truyen-thong-so-lan-toa-hinh-anh-ha-giang-85.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-25T19:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204049","title":"Lào Cai quan tâm chăm sóc sức khỏe trẻ em dân tộc thiểu số","description":"Chăm sóc sức khỏe nâng cao tầm vóc người dân tộc thiểu số là một trong các mục tiêu phát triển bền vững được tỉnh Lào Cai quan tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lao-cai-quan-tam-cham-soc-suc-khoe-tre-em-dan-toc-thieu-so-2204049.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/25/lao-cai-quan-tam-cham-soc-suc-khoe-tre-em-dan-toc-thieu-so-1035.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-25T17:15:25","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205822","title":"Huyện Thủy Nguyên trong hành trình trở thành một vùng kinh tế động lực","description":"Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố đã xác định: chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới của huyện.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuy-nguyen-trong-hanh-trinh-tro-thanh-mot-vung-kinh-te-dong-luc-2205822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/huyenthuynguyen-1284.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-21T19:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204829","title":"Hà Giang tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo","description":"Ngày 20/10, tại tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền và Tôn giáo tỉnh phối hợp với Văn phòng thường trực về Nhân quyền tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền và tôn giáo năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-giang-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-nhan-quyen-va-ton-giao-2204829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/20/ha-giang-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-cong-tac-nhan-quyen-va-ton-giao-1374.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T22:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204047","title":"Các bác sĩ nhi khoa Hà Nội hướng về trẻ vùng cao","description":"Hơn 300 học sinh vùng cao Lai Châu đã được các bác sĩ bệnh viện tuyến trung ương và nhóm thiện nguyện phối hợp thăm khám, phát thuốc và tặng quà.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-bac-si-nhi-khoa-ha-noi-huong-ve-tre-vung-cao-2204047.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/29/cac-bac-si-nhi-khoa-ha-noi-huong-ve-tre-vung-cao-940.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T16:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2205803","title":"Hợp tác và đối thoại giữa các quốc gia để thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền là yêu cầu cần thiết","description":"Đại sứ Đặng Hoàng Giang nêu bật chủ trương nhất quán, nỗ lực và thành tựu của đất nước trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong gần 4 thập kỷ tiến hành Đổi mới và với cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hop-tac-va-doi-thoai-giua-cac-quoc-gia-de-thuc-day-bao-ve-nhan-quyen-2205803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/23/treemdtts-1214.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-20T08:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203122","title":"Hà Giang nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số","description":"Nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe trẻ em gái, nhiều năm qua tình Hà Giang đã nỗ lực tuyên truyền bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em gái.","displayType":1,"category":{"name":"Chính sách","detailUrl":"/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/dan-toc-ton-giao/chinh-sach","relatedIds":["000069","00002G","00006E","00006Q"],"subIds":["00002F","000069","00002G","00006E","00006Q"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-giang-nang-cao-nhan-thuc-binh-dang-gioi-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2203122.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/ha-giang-nang-cao-nhan-thuc-binh-dang-gioi-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T10:06:40","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

