{"article":{"id":"2223662","title":"Cao Bằng: Tranh thủ tối đa thời gian tăng tốc về đích để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu","description":"Sáng 06/12, Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra. Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh dự và có bài phát biểu chỉ đạo.","contentObject":"<p>Mở đầu bài phát biểu tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026- kỳ họp quan trọng để đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2023; Đồng thời sẽ bàn, thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2024; Quyết định các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và nhiều nội dung quan trọng khác. </p>

<p>Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đánh giá, năm 2023 tiếp tục là năm với vô vàn khó khăn với những diễn biến, hậu quả phức tạp từ Dịch bệnh; chiến tranh xung đột; Các vấn đề về suy thoát kinh tế, sản xuất kinh doanh, vấn đề việc làm… Những yếu tố đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), đời sống của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của các ngành, địa phương và của tỉnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/caobang-648.png?width=768&s=h6tD1QgvD8Hoy_y6p70qeQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/caobang-648.png?width=1024&s=1_Q4O2NiMbnP2Oaxfqa_qg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/caobang-648.png?width=0&s=W3qXxtYFjJXif5LN_32w3g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/caobang-648.png?width=768&s=h6tD1QgvD8Hoy_y6p70qeQ\" alt=\"caobang.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/caobang-648.png?width=260&s=GrayhgTY43e3Kft05Im_Lg\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh hoạ</figcaption>

</figure>

<p>Song, dưới sự lãnh đạo tập trung, sâu sát, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự ủng hộ, đồng tình của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo điều hành, quyết liệt, sáng tạo của UBND tỉnh, sự vào cuộc năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. Với bản lĩnh, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực tối đã để vượt qua khó khăn, thách thức nhờ đó đã đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể:</p>

<p>Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt đây là cột mốc, căn cứ quan trọng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện tổng thể. Ước đến hết năm 2023, có thêm 05 xã đạt từ 17-18 tiêu chí nông thôn mới, đạt KH; kết quả bình quân trên toàn tỉnh đạt 10,9 tiêu chí NTM/ xã (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước); Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã đạt những dấu mốc quan trọng; Tổng lượt khách du lịch đến Cao Bằng ước đạt: 1.900 nghìn lượt, vượt 46% KH, tăng 72,3% so với năm 2022; Tổng thu du lịch ước đạt 1.334 tỷ đồng, vượt 48,2% KH, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước;....</p>

<p>Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng thẳng thắn nhìn nhận, trong năm 2023 vẫn còn tồn tại, hạn chế.</p>

<p>Theo đó: Ứớc có 6/17 chỉ tiêu phát triển KT-XH không đạt KH, trong đó: Tăng trưởng GRDP đạt thấp, đạt 2,24%/8% KH đề ra; Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,49 triệu đồng/người/năm, đạt 94,3% so với KH; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm 5,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước; Một số dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, trong đó có một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều vướng mắc.</p>

<p>Kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh còn hạn chế (như chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa tổ dân phố; phát triển du lịch cộng đồng; di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở…), không phát huy hiệu quả; một số ý kiến, kiến nghị của cử tri chậm được xem xét giải quyết, nhiều kiến nghị cử tri tồn đọng kéo dài trong nhiều năm... </p>

<p>Sau khi thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề tồn tại để tập trung, quyết tâm giải quyết, khắc phục trong thời gian tới, Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức (thậm chí còn khó khăn hơn năm 2023).</p>

<p>Nhiệm vụ thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.</p>

<p>Bởi vây, theo ông Trần Hồng Minh, tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:</p>

<p>Tiếp tục bám sát và tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nhất là những nội dung đã được xác định trong các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh.</p>

<p>Tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài nguyên môi trường, quản lý tài chính, ngân sách, đấu giá, đấu thầu,... Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nút thắt về thị trường bất động sản; khai thác vật liệu xây dựng thông thường; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách); Khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tập trung chỉ đạo để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm.</p>

<p>Quan tâm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ chế chính sách tạo đồng thuận xã hội và nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quyết tâm cải thiện bằng được thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.</p>

<p>Tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục quan tâm làm tốt công tác y tế; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội</p>

<p>Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024.</p>

<p>Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó cần đặc biệt quan tâm đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.</p>

<p>Cuối bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Trần Hồng Minh lưu ý về việc sắp hết năm Dương lịch 2023 và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tranh thủ tối đa thời gian tăng tốc về đích để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị, bảo đảm tốt nhất các điều kiện bước sang năm mới 2024 với khí thế mới, cùng tinh thần quyết tâm cao nhất để tạo chuyển biến rõ nét ngay từ những tháng đầu năm.</p>

<p><strong>Yên Minh</strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cao-bang-tranh-thu-toi-da-thoi-gian-tang-toc-ve-dich-2223662.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-bang-tranh-thu-toi-da-thoi-gian-tang-toc-ve-dich-de-hoan-thanh-cao-nhat-cac-chi-tieu-646.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-bang-tranh-thu-toi-da-thoi-gian-tang-toc-ve-dich-de-hoan-thanh-cao-nhat-cac-chi-tieu-647.png","updatedDate":"2023-12-06T13:01:13","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2223428","title":"Vườn quốc gia Bạch Mã: Siết chặt nạn săn bẫy động vật hoang dã","description":"Là vườn có đa dạng sinh học bậc nhất miền Trung Trung Bộ, Vườn quốc gia Bạch Mã đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn và ngăn ngừa tội phạm đa dạng sinh học.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vuon-quoc-gia-bach-ma-siet-chan-nan-san-bay-dong-vat-hoang-da-2223428.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vuon-quoc-gia-bach-ma-siet-chat-nan-san-bay-dong-vat-hoang-da-467.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:46:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223650","title":"Cao Bằng: Dấu ấn nửa nhiệm kỳ phát triển kinh tế - xã hội","description":"Năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng được duy trì ổn định và tăng trưởng, chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng GRDP theo thông báo của Tổng cục Thống kê ngày 25/11: ước tăng 2,24%.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-bang-dau-an-nua-nhiem-ky-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-2223650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-bang-dau-an-nua-nhiem-ky-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-643.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219432","title":"Hà Nội khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC","description":"TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) hiện đại. Đồng thời khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-dau-tu-cho-hoat-dong-pccc-2219432.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ha-noi-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-dau-tu-cho-hoat-dong-pccc-1.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219182","title":"Sửa đổi quy chuẩn về PCCC để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khoa học","description":"Bộ Xây dựng mới ban hành Thông tư 09/2023/TT-BXD Sửa đổi 1:2023 QCVN 06 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sua-doi-qcvn-06-ve-pccc-de-phu-hop-voi-thuc-tien-dam-bao-tinh-khoa-hoc-2219182.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sua-doi-quy-chuan-ve-pccc-de-phu-hop-voi-thuc-tien-dam-bao-tinh-khoa-hoc-1261.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222045","title":"Những tình huống nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng cửa cuốn","description":"Hiện nay, từ thành thị tới nông thôn, cửa cuốn được lựa chọn lắp đặt ở nhiều công trình nhà ở dân dụng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã có những sự cố thương tâm liên quan tới loại cửa này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-tinh-huong-nguy-hiem-tiem-an-khi-su-dung-cua-cuon-2222045.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nhung-tinh-huong-nguy-hiem-tiem-an-khi-su-dung-cua-cuon-1085.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222706","title":"Vườn quốc gia Bi-doup Núi Bà giáo dục tuyên truyền làm trọng tâm bảo vệ rừng","description":"Là vườn quốc gia lớn nhất cả nước với diện tích lên tới hơn 76 nghìn ha, Bi-doup Núi Bà đã lấy mục tiêu tuyên truyền, giao khoán bảo vệ rừng cho người dân để giảm tình trạng khai thác trái phép lâm sản.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vqg-bi-doup-nui-ba-giao-duc-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-rung-2222706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vuon-quoc-gia-bi-doup-nui-ba-giao-duc-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-rung-405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:11:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219187","title":"Cháy pin xe điện gây nổ, cách nào để nhanh dập tắt lửa?","description":"Khi pin xe điện cháy sẽ gây nổ, vì vậy, người tham gia chữa cháy cần mặc đồ bảo hộ và làm đúng cách để nhanh chóng dập tắt lửa và an toàn tính mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-pin-xe-dien-gay-no-cach-nao-de-dap-tat-ngon-lua-nhanh-chong-2219187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-pin-xe-dien-gay-no-cach-nao-de-nhanh-dap-tat-lua-1256.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223063","title":"Cát Tiên nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã, thực vật quý","description":"Nhờ đẩy mạnh truyền thông kết hợp với tăng cường tuần tra, giám sát, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã giảm đáng kể.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-2223063.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-334.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:38:36","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222131","title":"Bình Định: 5 giải pháp trong phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học","description":"Được tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân tại Bình Định đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho các cơ quan chức năng, hoạt động mua bán động vật hoang dã đã giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-5-giai-phap-trong-phong-chong-toi-pham-ve-da-dang-sinh-hoc-2222131.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/da-dang-sinh-hoc-317.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:31:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221981","title":"Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng","description":"Diễn biến thời tiết đang trong giai đoạn mùa khô, được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao, do đó, việc nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng cần đặc biệt chú trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-rung-2221981.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-rung-943.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219380","title":"Cơ sở pháp lý nào buộc chủ chung cư mini đảm bảo PCCC cho cư dân?","description":"Tại Hà Nội và TP.HCM hiện có hàng nghìn chung cư mini, trong đó có nhiều công trình vi phạm về xây dựng, PCCC. Vì thế, người dân băn khoăn về cơ sở pháp lý nào để buộc chủ chung cư mini đảm bảo PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-so-phap-ly-nao-buoc-chu-chung-cu-mini-dam-bao-pccc-cho-cu-dan-2219380.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/158476e6a09577cb2e84-1244-1236.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220924","title":"Thói quen để điện thoại trong cốp xe máy có gây cháy, nổ?","description":"Nhiều người có thói quen để điện thoại di động trong cốp xe máy mà không biết rằng, hành động này có thể gây mất an toàn cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-quen-de-dien-thoai-trong-cop-xe-may-co-gay-chay-no-2220924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thoi-quen-de-dien-thoai-trong-cop-xe-may-co-gay-chay-no-5.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T00:07:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222742","title":"Lấy cộng đồng dân cư làm \"lá chắn\" chống lại nạn săn bắn động vật","description":"Động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Chư Mom Mây ngày càng suy giảm, vườn đã thay đổi công tác quản lý rừng với mục tiêu lấy cộng đồng dân cư làm lá chắn bảo vệ thực vật và động vật quý.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-cong-dong-dan-cu-lam-la-chan-chong-lai-nan-san-ban-dong-vat-2222742.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lay-cong-dong-dan-cu-lam-la-chan-chong-lai-nan-san-ban-dong-vat-1798.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:36:38","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222780","title":"Kon Tum: Phát triển sinh kế phòng chống xâm phạm đa dạng sinh học","description":"Là địa phương có diện tích rừng lớn với sinh cảnh đa dạng, Kon Tum đã có nhiều giải pháp nỗ lực ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kon-tum-phat-trien-sinh-ke-phong-chong-xam-pham-da-dang-sinh-hoc-2222780.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kon-tum-phat-trien-sinh-ke-phong-chong-xam-pham-da-dang-sinh-hoc-1758.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:17:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219167","title":"Công an Hà Nội tăng cường tuyên truyền PCCC cho cơ sở kinh doanh xe máy điện","description":"Sau một số vụ cháy, nổ tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền PCCC cho các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-pccc-cho-co-so-kinh-doanh-xe-may-dien-2219167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cong-an-ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-pccc-cho-co-so-kinh-doanh-xe-may-dien-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219080","title":"Hiện đại hóa lực lượng PCCC&CNCH để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy","description":"Sau những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho thấy, quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngày càng khó khăn. Việc hiện đại hóa lực lượng là then chốt để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-dai-hoa-luc-luong-pccc-cnch-de-nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-2219080.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-dai-hoa-luc-luong-pccccnch-de-nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-1226.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219129","title":"Cảnh sát PCCC chỉ cách phòng ngừa từ những vụ ô tô bốc cháy","description":"Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, nhiều ô tô bị cháy có nguyên nhân từ \"độ chế\" hệ thống điện trong xe. Ngoài ra, còn do chủ xe để các vật dễ cháy, nổ trong ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-chi-cach-phong-ngua-tu-nhung-vu-o-to-boc-chay-2219129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/canh-sat-pccc-chi-cach-phong-ngua-tu-nhung-vu-o-to-boc-chay-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219110","title":"Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm PCCC","description":"Sau vụ cháy ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngoài việc rà soát các công trình vi phạm, công tác PCCC đã được đề cao. Mới đây Thủ tướng tiếp tục yêu cầu kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-pccc-2219110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-pccc-928.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219119","title":"Cao điểm mùa hanh khô, cảnh báo 'nóng' về cháy rừng","description":"Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bởi thời tiết và sự bất cẩn của người dân đã gây ra những vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-diem-mua-hanh-kho-canh-bao-nong-ve-phong-chong-chay-rung-2219119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cao-diem-mua-hanh-kho-canh-bao-nong-ve-phong-chong-chay-rung-919.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221235","title":"Cùng con tham gia bảo vệ rùa biển tại Ninh Thuận","description":"Cuộc đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống của rùa biển trong tự nhiên là một cuộc chiến đầy cam go và cần sự chung tay của cả cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cung-con-tham-gia-bao-ve-rua-bien-tai-ninh-thuan-2221235.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cung-con-tham-gia-bao-ve-rua-bien-tai-ninh-thuan-575.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:01:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221333","title":"Đưa về bờ an toàn 14 ngư dân gặp nạn trên biển","description":"Lực lượng cứu nạn đã sử dụng phần mềm SAROPS lập khu vực tìm kiếm theo hướng trôi dạt của người bị nạn, hướng dẫn các tàu tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dua-ve-bo-an-toan-14-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-2221333.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dua-ve-bo-an-toan-14-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-556.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:00:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221206","title":"Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, cứu hộ cứu nạn đường thuỷ","description":"Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các đơn vị trực thuộc, sẵn sàng phòng chống kịp thời khi có bão, lũ xảy ra; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống cứu hộ, cứu nạn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-dong-phong-ngua-ung-pho-voi-thien-tai-cuu-ho-cuu-nan-duong-thuy-2221206.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-dong-phong-ngua-ung-pho-voi-thien-tai-cuu-ho-cuu-nanduong-thuy-544.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:59:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222154","title":"Vườn quốc gia Phước Bình lấy tuyên truyền làm trọng tâm bảo vệ đa dạng sinh học","description":"Vườn quốc gia Phước Bình thường xuyên diễn ra hành vi khai thác, săn bắt động vật, thực vật trái phép. Vì vậy, tăng cường tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học được Vườn quốc gia Phước Bình chú trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vqg-phuoc-binh-lay-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-2222154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vuon-quoc-gia-phuoc-binh-lay-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:54:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222140","title":"Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền về nạn săn bẫy chim hoang dã","description":"Trước thực trạng săn bẫy chim tự nhiên di cư, UNBD tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan thường xuyên ra các văn bản chỉ đạo nhằm ngăn chặn tình trạng này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-hoa-day-manh-tuyen-truyen-ve-nan-san-bay-chim-hoang-da-2222140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khanh-hoa-day-manh-tuyen-truyen-ve-nan-san-bay-chim-hoang-da-511.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:53:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221988","title":"Nhiều giải pháp bảo vệ chim hoang dã trước nạn săn bẫy","description":"Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là điểm cư trú, dừng chân của nhiều loại chim hoang dã nên xảy ra tình trạng săn bẫy chim rất phổ biến.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-giai-phap-bao-ve-chim-hoang-da-truoc-nan-san-bay-2221988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhieu-giai-phap-bao-ve-chim-hoang-da-truoc-nan-san-bay-505.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:53:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa