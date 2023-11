Tập 2 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 phát sóng tối 4/11, top 59 thí sinh bước vào thử thách Cosmo Space - Trạm tôi luyện. Đây là nơi các người đẹp tập luyện và thực hiện những thử thách xếp hạng để phân loại thí sinh.

Top 59 được chia làm các nhóm 4 người đồng diễn và sau đó giới thiệu về bản thân, lồng ghép khéo léo thông điệp "Đằng sau mỗi danh hiệu là cả triệu trái tim và kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng sắc đẹp".

Dù được kỳ vọng vì có kinh nghiệm, nhóm thí sinh Ngô Bảo Ngọc, Hoàng Thị Nhung, Đặng Trần Ngọc ,Triệu Thiên Trang khá lúng túng bị các giám khảo khuyên cần tập trung và nghiêm túc. Sau những nhắc nhở, các thí sinh “lội ngược dòng” ứng biến nhanh chóng để lần thi thứ 2 nổi bật hơn. Cuối cùng, 4 thí sinh giành chiến thắng thử thách, cùng 12 thí sinh khác trong nhóm an toàn tham gia thử thách chiến thắng Bàn cờ nhập vai.

Ngô Bảo Ngọc (bên trái), Hoàng Thị Nhung (bên phải) bước vào thử thách chiến thắng.

Trong thử thách này, 16 thí sinh phải trải qua 4 lượt đấu, rèn khả năng tư duy, ứng xử trước các câu hỏi, từ khóa. Hoa hậu Hương Giang cùng MC Đức Bảo, Thanh Thanh Huyền là giám khảo khách mời. Trải qua các vòng thi đấu, Cao Thị Thiên Trang và Phan Lê Hoàng An là 2 ứng viên cuối cùng bước vào đấu đôi.

Đề tài Cao Thiên Trang nhân được là Vượt lên chính mình, cô mở đầu bằng việc tiết lộ chưa tốt nghiệp đại học và cho biết có nhiều cách học khác nhau, phù hợp với mỗi người mà không chỉ là bằng cấp. Việc tiến bộ lên mỗi ngày trong âm thầm với cô đã là việc vượt lên chính mình và mong muốn có sự công nhận.

Với chủ đề Thực học, Hoàng An từng nghĩ sẽ không theo đuổi nghề giáo vì không giỏi nhưng cô có ngày hôm nay nhờ tin vào giáo dục. Cô sẽ không dừng việc học dù đạt được bất cứ vị trí nào trong cuộc sống. Với cô, việc học là liên tục, không chỉ vì thành tích mà còn để cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Cô tự hào tham gia cuộc thi khi là một giáo viên.

Bằng phần trả lời thuyết phục, bình tĩnh, Hoàng An giành chiến thắng trong tập 2.

Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, quê Tiền Giang, sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM. Thí sinh cao 1,7m, số đo ba vòng lần lượt 81-57,5-91 cm. Hoàng An từng lọt top 15 tại Miss World Vietnam 2022. Người đẹp là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, từng đoạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố. Cô cũng từng đạt IELTS 8.0 trong kỳ thi hồi tháng 8/2020. Ngoài tiếng Anh, Hoàng An còn có thể giao tiếp thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Cao Thiên Trang sinh năm 1993, từng tham gia và đoạt giải Á quân 2 chương trình Vietnam's Next Top Model 2012. Sau đó, cô tiếp tục quay lại và lọt vào Top 5 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2017 All-Stars.

Phan Lê Hoàng An (bên phải) chiến thắng trước Cao Thiên Trang (bên trái).

Cao Thiên Trang nói về việc không tốt nghiệp đại học:

Phần tranh biện của Phan Lê Hoàng An:

Các thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm sẽ đối mặt với thử thách loại trừ. Ba thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm là: Hồ Nguyễn Kiều Anh thách đấu thí sinh Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Thị Hồng Mỹ thách đấu thí sinh Lý Thị Linh, Đặng Lâm Giang Anh. Vũ Thúy Quỳnh, Bùi Thị Xuân Hạnh, Trần Minh Quyên, Nguyễn Thị Bích Thùy không tham gia vòng thử thách đầu tiên do lịch trình cá nhân nên vào nhóm nguy hiểm.

Trong vòng nguy hiểm, các thí sinh phải chinh phục ban giám khảo. Kết quả, Hồ Nguyễn Kiều Anh và Nguyễn Thị Hồng Mỹ nói lời chia tay top 59. Sau quá trình ghi hình thử thách THTT, chỉ còn Top 40 thí sinh xuất sắc nhất chính thức giành được tấm vé bước vào vòng thi quan trọng của bán kết, chung kết.

Quang Thăng