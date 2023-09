Chiều 9/9, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có báo cáo Ủy ban Kinh tế Quốc hội tình hình triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Dự án thành phần 1 và 2 qua Đồng Nai mới bàn giao được gần 6%. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, Bộ GTVT đã báo cáo tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kiến nghị gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về việc tăng mức đầu tư dự án này do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.

Theo đó, sau hơn 2 tháng khởi công, các địa phương mới chỉ bàn giao mặt bằng đạt gần 27%. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 qua Đồng Nai mới bàn giao được gần 6%, dự án thành phần 3 qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải phóng mặt bằng đạt khoảng 77,6%.

Nguyên nhân chủ yếu do công tác kiểm đếm chậm, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng chưa được phê duyệt, vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch….

Bộ GTVT báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo báo cáo của địa phương, chi phí giải phóng mặt bằng được tính toán tại thời điểm hiện tại của các dự án thành phần dự kiến tăng khoảng 3.674 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trong đó, chi phí dự án thành phần 1 tăng hơn 1.195 tỷ đồng; dự án thành phần 2 tăng gần 1.490 tỷ đồng; dự án thành phần 3 tăng hơn 989 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khởi công ngày 18/6, dài gần 54km, quy mô 4-6 làn xe, tùy đoạn tuyến, đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu, được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Dự án chia làm 3 thành phần, thành phần 1 do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư dài 16km; thành phần 2 do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, dài 18,2km và thành phần 3 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dài 19,5km.

Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.