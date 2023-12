Thủ tục nhanh chóng, tiện lợi

Gần tới giờ nghỉ trưa một ngày gần cuối tháng 12/2023, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Cao Bằng vẫn rất đông người dân tới làm thủ tục cấp căn cước công dân, trong đó có rất nhiều học sinh.

Nhiều học sinh đến làm thủ tục cấp căn cước công dân để chuẩn bị làm hồ sơ thi tốt nghiệp sắp tới. Ảnh: Bình Minh

Trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet, Vũ Gia Bảo, học sinh lớp 9A1 trường Trung học cơ sở Hợp Giang, thành phố Cao Bằng cho biết: “Theo thông báo của nhà trường, hôm nay là đợt cuối cùng cháu cùng các bạn đã đến tuổi làm căn cước công dân phải đến làm thủ tục cấp căn cước công dân để chuẩn bị làm thủ tục cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Cháu sinh ngày 12/12 nên bây giờ mới đi làm. Các thủ tục khá dễ dàng, chỗ nào chưa hiểu thì cháu hỏi, các cô chú công an đều hướng dẫn rất cụ thể. Do khá đông bạn cùng đến nên cháu phải ngồi chờ một lúc mới tới lượt, nhưng sau đó, chỉ mất khoảng 3 – 5 phút là hoàn tất những việc cần thiết như lăn tay, chụp ảnh, điền thông tin cá nhân vào phiếu. Cháu không thấy có vấn đề gì phải phàn nàn”.

Vừa nhận xong phiếu đăng ký dịch vụ chuyển phát căn cước công dân tại quầy phục vụ của bưu điện, ông Trần Đức Thảo, tổ 3 phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng chia sẻ: “Trước đây tôi đi làm chứng minh thư nhân dân rất vất vả, phải chạy đi chạy lại, mang theo nhiều loại giấy tờ như sổ hộ khẩu, xác nhận lưu trú của chính quyền địa phương. Còn bây giờ, làm căn cước công dân tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh rất thuận lợi vì tất cả thông tin đã được đồng bộ theo hệ thống của công an theo Đề án 06.

Học sinh đến độ tuổi làm căn cước công dân chỉ cần đến khai báo, nhập thông tin trên hệ thống đã có sự liên kết giữa sổ hộ khẩu và thông tin khai báo của chủ hộ gia đình về địa chỉ và thông tin cá nhân của các thành viên. Quá trình hoàn tất các thủ tục cần thiết diễn ra khá nhanh gọn, thuận tiện.

Hơn nữa, bưu điện còn có dịch vụ chuyển phát căn cước công dân tới tận nhà, chỉ mất một chút phí thôi, cụ thể là tôi chỉ mất 26.000 đồng, là ung dung ngồi nhà chờ tới ngày nhận được căn cước công dân, đỡ phải đi lại vất vả”.

Người dân có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát căn cước công dân tận địa chỉ nhà. Ảnh: B.M

“Về đích” trước hạn 51 ngày

Theo báo cáo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 (Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) tỉnh Cao Bằng, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến căn cước công dân, định danh điện tử; thực hiện đồng bộ các giải pháp để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.

Công an các địa phương đã và đang tập trung nguồn nhân lực, trang thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân trên địa bàn, tiến hành đối chiếu, xác minh thông tin công dân qua hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua tàng thư hồ sơ cư trú, tàng thư căn cước công dân, đảm bảo hồ sơ đã thu nhận đầy đủ, chính xác, đúng quy định và có hiệu quả.

Các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, người dân tham gia cấp căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh điện tử; gương mẫu, đi đầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các bộ phận giải quyết thủ tục hành chính khai thác tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID, không yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ, tài liệu với thông tin đã được tích hợp, qua đó nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 10/6/2023, toàn tỉnh Cao Bằng đã cấp trên 430.000 căn cước công dân (đạt 100%) cho công dân đủ điều kiện, là tỉnh đứng thứ 22 trên toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao, hoàn thành trước thời hạn 51 ngày.

Tính đến ngày 10/12/2023 trên địa bàn tỉnh đã thu nhận được 477.628 hồ sơ căn cước công dân.

Công an tỉnh đã chủ động phối hợp các ban, ngành, địa phương rà soát trên địa bàn và đối chiếu với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác cấp căn cước công dân đối với học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Qua trích xuất, rà soát đối chiếu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với số học sinh trong độ tuổi thi tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm 2023, có 1.499 công dân trong độ tuổi học sinh không tham gia học hoặc đã bỏ học. Đối với 1.452 học sinh đang đi học, Công an tỉnh đã thực hiện thu nhận 100% hồ sơ cấp căn cước công dân.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang chỉ đạo công an các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, cấp căn cước công dân cho số công dân đủ 14 tuổi trở lên mới phát sinh để duy trì bảo đảm 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cấp căn cước công dân kịp thời, đúng quy định.

Bình Minh