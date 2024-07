Lavi Scholl (32 tuổi) và Ollie Gamblin (34 tuổi) đã đến 39 quốc gia khác nhau trong chuyến đi xe máy dài kỷ lục 589 ngày của họ. Thậm chí, cặp đôi còn tổ chức đám cưới nhanh chóng trên hành trình này.

Hành trình thử thách

Lavi Scholl đến từ Đức, còn Ollie Gamblin đến từ Anh. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi đang làm việc tại một trang trại ở Australia vào năm 2017.

Hai người khá hợp nhau, có chung sở thích du lịch. Họ đã có một số chuyến đi cùng nhau. Cặp đôi sau đó lên kế hoạch đi vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Tuy nhiên, sau khi chạy thử một đoạn ngắn, họ quyết định dừng lại và đi bằng xe máy.

Lavi Scholl và Ollie Gamblin dừng chân nghỉ trên hành trình đi xe máy khắp thế giới. Ảnh: CNN

Cặp đôi chính thức bắt đầu hành trình vào tháng 4/2022, xuất phát từ Ace Cafe, một điểm tụ tập nổi tiếng ở tây bắc London, Anh. Họ đã vạch ra lộ trình vòng quanh thế giới trên Google Maps và gom đủ tiền để thực hiện chuyến đi.

Để tiết kiệm, họ cắm trại ở ngoài trời nhiều nhất có thể, hạn chế ăn ở nhà hàng. Họ thường nấu đồ ăn, không tiệc tùng ở những nơi ghé thăm và không uống rượu.

Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng. Cặp đôi gặp phải nhiều thử thách, từ việc ngã liên tục trong những tháng đầu tiên, cho đến việc bị sợ độ cao khi đi qua dãy núi Andes, chịu đựng bão tuyết và giông sét.

Thậm chí, Gamblin còn bị gãy xương sườn do bị ngã xe ở Mông Cổ. Bất chấp những khó khăn, cặp đôi đã hoàn thành hành trình dài gần 76.000km qua 39 quốc gia.

Đám cưới chớp nhoáng

Khu vực Nam Mỹ đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với họ. Sau khi đến Argentina, cặp đôi đến Chile, Ecuador, Colombia rồi tới Panama và vào Mỹ. Trong 4 ngày ở Las Vegas, họ tổ chức hôn lễ chóng vánh.

Đám cưới đơn giản diễn ra trong một căn phòng nhỏ vào tháng 9/2023. Người chủ trì hôn lễ hoá trang thành ca sĩ Elvis Presley huyền thoại. Ông cầm tay cô dâu bước vào lễ đường và hát ca khúc Can't Help Falling In Love đầy lãng mạn.

Điều khiến cặp đôi hạnh phúc nhất đó là sự có mặt của gia đình. Bố mẹ của Gamblin từ Anh bay đến Mỹ, anh chị Gamblin từ Australia cũng đến để dự đám cưới của cặp đôi. "Đó là 30 phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi", cô dâu chia sẻ.

Tháng 11/2023, cặp đôi đã trở về London trong sự chào đón của bạn bè.

Mới đây, cặp đôi chính thức được tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là cặp đôi trẻ nhất đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. Cả hai cho biết, họ đang lên kế hoạch cho chuyến phiêu lưu tiếp theo.