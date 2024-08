Trong thông cáo báo chí được CapitaLand Development (Việt Nam) - nhánh phát triển BĐS của Tập đoàn CapitaLand phát đi ngày 14/8/2024, The Senique Hanoi là dự án có diện tích khoảng 2,1ha, dự kiến khởi công vào quý III/2024 và bàn giao vào năm 2027. Dự án có kết nối thuận tiện với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cách khu vực trung tâm tài chính 30 phút di chuyển, và cách Sân bay Quốc tế Nội Bài 40 phút di chuyển. Sau khi tuyến đường metro số 1 và số 8 hoàn thành, tính kết nối giao thông của dự án sẽ còn được tiếp tục tăng cường. The Senique Hanoi liền kề các tiện ích hấp dẫn trong quần thể Ocean City, như biển hồ nước mặn nhân tạo, hồ sinh thái, khuôn viên xanh, các trường quốc tế, trường Đại học VinUniversity, trung tâm thương mại, và cơ sở y tế.

Phối cảnh dự án The Senique Hanoi. Ảnh: CLD

CapitaLand Development (Việt Nam) cho biết, dự án The Senique Hanoi cung cấp khoảng 2.150 căn hộ thuộc ba tòa tháp 37 tầng và được phát triển qua hai giai đoạn. Khách hàng có thể lựa chọn đa dạng loại hình căn hộ, từ 1 phòng ngủ với diện tích từ 42m2, đến 4 phòng ngủ với diện tích lên đến 186m2. Dự án cũng tích hợp các căn hộ duplex và penthouse với diện tích từ 118m2 - 430m2. The Senique Hanoi là dự án đầu tiên tại khu vực phía Đông Thủ đô cung cấp phòng tắm được thiết kế theo quy chuẩn an toàn cho người cao tuổi. Tiện ích này sẽ được thiết kế trong các căn hộ 2 ngủ với diện tích từ 80m2 trở lên, cũng như các căn hộ 3 hay 4 phòng ngủ.

Phối cảnh mặt đứng của Lumi Hanoi. Ảnh: CLD

Tọa lạc tại khu vực phía Đông Thủ đô, The Senique Hanoi hứa hẹn mang đến phong cách sống mới đầy sôi động trong một không gian hài hòa với cảnh quan xanh và hồ nước uốn lượn. Lấy cảm hứng từ nét văn hóa kiến trúc truyền thống và đương đại, The Senique Hanoi là sự kết hợp và là tác phẩm độc bản ghi dấu ấn “Đông” - “Tây” ngay trong lòng Hà Nội. Những nét giao thoa này được thể hiện tinh tế qua thiết kế kiến trúc, cảnh quan và nội thất, đồng thời trong hệ thống tiện ích của dự án. Là dự án cao tầng khép kín cao cấp đầu tiên tại phía Đông Thủ đô với mật độ xây dựng thấp hơn so với các dự án lân cận, The Senique Hanoi hứa hẹn kiến tạo nên một không gian sống đẳng cấp, độc quyền, riêng tư và an toàn cho cộng đồng cư dân tương lai.

Phối cảnh sảnh đón của Lumi Hanoi. Ảnh: CLD

Trước đó, dự án Lumi Hanoi của CapitaLand Development gặt hái nhiều tiếng vang khi hơn 3.100 căn hộ, tương đương 97% tổng số căn được giới thiệu trong hai giai đoạn đầu được khách hàng quan tâm.

Ông Alwin Low - Giám đốc khu vực phía Bắc của CapitaLand Development (Việt Nam) cho biết: “Đầu tư dự án mới The Senique Hanoi, chúng tôi được hợp tác cùng Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate Development, hai đối tác uy tín đến từ Nhật Bản.”

Nhận xét về phản hồi tích cực từ thị trường cho dự án Lumi Hanoi, ông Low chia sẻ thêm: Lumi Hanoi là một trong những cột mốc quan trọng trên hành trình 30 năm phát triển của CapitaLand tại Việt Nam. Dự án thể hiện nỗ lực của CapitaLand Development trong việc kiến tạo chất sống đẳng cấp cho cư dân, nơi sự sang trọng, tiện nghi và lối sống khỏe cùng hòa quyện. Không chỉ là những tiện ích độc bản, đó còn là những thiết kế tinh tế với bố cục hợp lý, cùng khu vực đỗ xe rộng rãi cho cư dân. “Chúng tôi vui mừng khi Lumi Hanoi đã có một khởi đầu thành công và nhận được sự quan tâm lớn cho hai giai đoạn đầu của dự án. Với đà tăng trưởng tích cực đó, chúng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện giới thiệu độc quyền giai đoạn ba của dự án, dự kiến sẽ diễn ra vào Quý 4 năm nay. Cam kết đồng hành cùng quá trình đô thị hóa tại Việt Nam của CapitaLand Development sẽ tiếp tục được củng cố thông qua những cơ hội đầu tư dài hạn mà chúng tôi đang tích cực tìm kiếm, với trọng tâm là danh mục nhà ở và trung tâm thương mại”, ông nói.

The Senique Hanoi và Lumi Hanoi là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của CapitaLand Development trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu 5 năm phát triển thêm 11.000 căn hộ, nâng tổng danh mục đầu tư của Tập đoàn CapitaLand lên con số 27.000 căn hộ tại Việt Nam. Tính đến nay, CapitaLand Development đã phát triển 18 dự án nhà ở chất lượng, đem đến hơn 18.000 căn hộ cao cấp cho thị trường. CapitaLand Development cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng tại sự kiện giới thiệu độc quyền dự án Sycamore tại Thành phố Mới Bình Dương, với tỷ lệ hấp thụ đạt 70% cho The Orchard. Đây là phân khu cộng đồng khép kín đầu tiên của dự án. CapitaLand Development cũng đang chuẩn bị bàn giao Heritage West Lake, dự án 173 căn hộ hạng sang đầu tiên của Tập đoàn tại Hà Nội cho khách hàng trong tháng 9 này.

(Nguồn: CapitaLand Development)