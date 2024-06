Ứng dụng công nghệ AI để đảm bảo an toàn giao dịch

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt 2024 diễn ra từ ngày 14-16/6/2024 tại TP.HCM, lãnh đạo NAPAS đã tham gia hội thảo “Nâng cao bảo mật, an toàn giao dịch không tiền mặt”. Với tham luận “Ứng dụng công nghệ AI đảm bảo an toàn giao dịch thanh toán trực tuyến”, lãnh đạo NAPAS đã giới thiệu về công nghệ xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ NAPAS, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng cường an toàn, bảo mật giao dịch trực tuyến.

Mở đầu tham luận, ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS đã đề cập đến quy mô và tiềm năng phát triển của thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam.

“Gần 20 năm trước khi NAPAS triển khai bán vé máy bay trực tuyến trên website của các hãng hàng không như Vietnamailines, Pacific, khách hàng phải dùng trình duyệt web trên máy tính (PC) để thực hiện giao dịch. Đến nay, có thể thấy xu hướng các trang TMĐT đều đang hỗ trợ sử dụng từ trình duyệt PC sang điện thoại di động. Thực tế là hiện nay đa số khách hàng giao dịch trên các nền tảng bán hàng TMĐT qua ứng dụng riêng trên điện thoại thông minh”, ông Hùng cho biết.

Đề cập đến quá trình xác thực khách hàng, theo ông Hùng, trước đây các ngân hàng đều sử dụng giải pháp xác thực bằng mật khẩu dùng 1 lần (One time password - OTP), trong 1 số trường hợp ngân hàng yêu cầu thêm lớp xác thực khác nhau. Điều đáng nói, các lớp xác thực này sẽ tác động trực tiếp đến trải nghiệm liền mạch của khách hàng.

Giải pháp xác thực giao dịch trực tuyến 3D secure cho thẻ nội địa do NAPAS đang triển khai sẽ giúp cân bằng yếu tố an toàn, bảo mật và sự tiện lợi cho khách hàng.

Giải pháp hỗ trợ các phương thức xác thực bằng sinh trắc học hiện đại (vân tay, nhận diện khuôn mặt) và đánh giá rủi ro giả mạo dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tùy chỉnh yêu cầu xác minh bổ sung, giảm thiểu nguy cơ bị gian lận giả mạo trong giao dịch trực tuyến của khách hàng.

Thông qua việc trao đổi dữ liệu giao dịch lớn hơn nhiều so với trước đây, các ngân hàng có thể biết được thông tin về thiết bị, vị trí giao dịch, giá trị giao dịch,.. từ đó phân tích với dữ liệu lịch sử đã ghi nhận trước đó để phân tích, đánh giá rủi ro, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn cách thức xác thực khách hàng phù hợp, mang lại trải nghiệm thanh toán tốt hơn cho khách hàng.

Có thể thấy, so với quy trình xác thực trước đây vốn ít linh hoạt và thường yêu cầu người dùng nhập mã OTP, giải pháp xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến 3D Secure mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, nâng cao an toàn và bảo mật trong thanh toán trực tuyến, hỗ trợ gia tăng doanh số thương mại điện tử của các đơn vị bán hàng. Đặc biệt, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có thể tích hợp giải pháp trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả trang web và ứng dụng trên thiết bị di động.

Trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh bán lẻ quốc gia, cổng thanh toán của NAPAS đã kết nối với 44 ngân hàng và công ty tài chính, 46 đơn vị trung gian thanh toán, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia và ứng dụng VNeID cho phép người dân có thể lựa chọn đa dạng các hình thức thanh toán dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng.

Công nghệ thanh toán qua nhận dạng khuôn mặt

Cũng trong sự kiện Lễ hội không tiền mặt diễn ra từ 14 -16/6/2024 tại tuyến phố Nguyễn Huệ, TP.HCM, NAPAS phối hợp ngân hàng PVcombank tổ chức hoạt động trải nghiệm công nghệ thanh toán sinh trắc học - một phương thức thanh toán dựa trên công nghệ xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt của người dùng.

Khách hàng chỉ cần “nở một nụ cười” trong lúc quét nhận dạng khuôn mặt là đã có thể hoàn tất giao dịch thanh toán từ tài khoản của khách hàng một cách nhanh chóng (Pay with a smile).

Việc nhận dạng được tiến hành dựa trên khuôn mặt của người dùng được lưu trên hệ thống ngân hàng và sẽ được so khớp với các yếu tố đảm bảo trên căn cước công dân gắn chíp của Bộ Công an phát hành. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp để đánh giá rủi ro giả mạo, giúp giảm thiểu tối đa các nguy cơ mất tiền và gian lận trong giao dịch.

Thu Loan