Có ý chí và nghị lực - Ắt sẽ thành công

“Bản thân tôi vốn là người con được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước vừa thống nhất, chứng kiến nền kinh tế lúc bấy giờ còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Điều này đã hun đúc và hình thành trong tôi ý chí vươn lên thoát khỏi khó khăn, khát vọng về sự sung túc và thịnh vượng cho mai sau”, ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc công ty, nhấn mạnh.

Bắt nguồn từ việc quan sát, ông Hữu Lâm nhận thấy rằng, thị trường tiêu dùng những sản phẩm thiết bị cơ điện lắp đặt cho các công trình xây dựng dự án ở trong nước vẫn còn nhiều tiềm năng. Từ đó, ông đã cùng các cộng sự quyết định thành lập doanh nghiệp và phát triển trong lĩnh vực vật tư cơ điện (M&E).

Ông Lâm chia sẻ, “Bắt đầu chúng tôi dành nhiều công sức học hỏi công nghệ sản xuất từ các nước phát triển, bằng sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, để rồi gặt hái những thành công, khi gần 20 năm phát triển doanh nghiệp, Cát Vạn Lợi đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp trọn gói các sản phẩm vật tư cơ điện (M&E) và phụ kiện, phục vụ thi công hệ thống cơ điện và chống sét tiếp địa trong các tòa nhà cao tầng, nhà xưởng, khu công nghiệp, nhà máy...”.

Hoạt động sản xuất tại nhà máy Cát Vạn Lợi

Đến nay, Cát Vạn Lợi đã có hai nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp cho riêng mình, nhà máy đầu tiên được đưa vào hoạt động trong năm 2016 và nhà máy thứ 2 bắt đầu hoạt động vào năm 2022.

Nhà máy sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi với quy mô 15.000m2 tại Củ Chi

Giữ vững vị thế dẫn đầu bằng chất lượng, vươn tầm ra thế giới

Cũng theo ông Lâm, Cát Vạn Lợi tâm niệm phải làm cho sản phẩm thương hiệu ngày càng phát triển mạnh mẽ ở nội địa rồi mới xuất khẩu, vì khi ấy sản phẩm mới đủ sức thuyết phục người tiêu dùng của các nước dám từ bỏ các nhãn hiệu khác đã có mặt trên thị trường từ trước đó, để quay sang sử dụng và lựa chọn thương hiệu Việt. Ngược lại, người tiêu dùng nội địa thấy Cát Vạn Lợi có sản phẩm xuất khẩu tại thị trường Nhật Bản, Bangladesh, Myanmar, Lào, Campuchia... thì niềm tin ở trong nước cũng sẽ tăng lên.

Chẳng hạn các sản phẩm mang thương hiệu Cát Vạn Lợi (CVL) gồm có: ống luồn dây điện G.I (G.I steel conduit), ống ruột gà, hệ treo giá đỡ cơ điện, máng cáp dạng lưới, thanh chống đa năng Unistrut, hệ thống chống sét tiếp địa,… các sản phẩm của Cát Vạn Lợi được lắp đặt tại nhiều công trình công nghiệp trọng điểm như: Nhà máy Lego - Bình Dương, Tổ hợp thương mại cao cấp Lotte Mall - Hà Nội, Sân bay quốc tế Long Thành, Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong,… và là cung cấp chính cho hơn 20 nhà thầu EPC Nhật Bản tại Việt Nam.

Thương hiệu vật tư cơ điện M&E của Cát Vạn Lợi thay thế hàng nhập khẩu tại nhiều công trình công nghiệp

Nhờ những yếu tố trên càng làm cho Cát Vạn Lợi tự tin đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các sản phẩm đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ trên sân chơi nội địa và quốc tế với chất lượng, giá thành phù hợp cùng với thời gian giao hàng nhanh chóng.

Từ năm 2020 - 2022 là những cột mốc đáng nhớ, khi những lô hàng đầu tiên xuất khẩu thành công cho tập đoàn Toshiba, Nippon Denka chinh phục thị trường Nhật Bản. Không dừng lại ở đó doanh nghiệp còn tiếp tục cung ứng thêm sang thị trường ASEAN, Bangladesh, với yêu cầu khắt khe và tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Trong năm 2023 tại thị trường đầy tiềm năng Campuchia, các sản phẩm CVL đã được tin dùng khi được lắp đặt tại sân bay Techo International Airport, siêu thị Aeon 1 & 2.

Ông Lê Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi nhận giải thưởng Thương Hiệu Vàng TP.HCM năm 2023

Ngoài ra, doanh nghiệp còn nhận được 3 gói hỗ trợ: chương trình “Cải tiến năng suất - chất lượng - chi phí - Giao hàng (PQCD)” do Jica Pride Project hỗ trợ; tiếp đến là “Chương trình thử nghiệm phát triển nhà cung cấp toàn cầu” do tập đoàn tài chính quốc tế IFC (International Financial Corporation) thuộc Ngân hàng thế giới - World Bank hỗ trợ; cuối cùng là gói hỗ trợ “Doanh nghiệp tiên phong Việt Nam vươn ra thế giới” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID - IPSC) và Bộ kế hoạch và đầu tư cục phát triển doanh nghiệp (AED) chủ trì với tài chính hỗ trợ trị giá 150.000 USD.

Công ty CP sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi Nhà máy: Lô F1.2 đường số 8, khu công nghiệp Cơ khí ô tô TP.HCM, Hòa Phú, Củ Chi, TP.HCM Văn phòng: Số 47, đường số 12, khu dân cư Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: (028) 2253 3939 Chăm sóc khách hàng: 1900 5555 49 Website: www.catvanloi.com Email: baogia@catvanloi.com

Lệ Thanh