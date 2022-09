So sánh loạt iPhone 14 của Apple vừa ra mắt

Theo CNET, loạt iPhone 14 vừa ra mắt của Apple tại sự kiện "Far Out" đều được nâng cấp camera. Lần đầu tiên Apple cho ra mắt chiếc iPhone 14 Plus không phải dòng "Pro" nhưng lại có màn hình lớn hơn và một "notch", phần khuyết có dạng viên nhộng nhỏ hơn tai thỏ một chút, được thiết kế lại dành cho iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max với notch mới

iPhone mới năm nay cũng lần đầu tiên loại bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý trên các mẫu máy tại Mỹ, thay vào đó sẽ dùng eSIM được kích hoạt bởi nhà mạng. Máy cũng hỗ trợ kết nối vệ tinh cho các cuộc gọi khẩn cấp khi dịch vụ di động không khả dụng.

Dưới đây là chi tiết thông số kỹ thuật chi tiết để người dùng có thể so sánh giữa các mẫu iPhone 14 mới.

Hải Nguyên