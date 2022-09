iPhone 14 và nhiều sản phẩm mới của Apple sẽ ra mắt ngay trong đêm nay. Phóng viên VietNamNet đang có mặt và đưa tin trực tiếp từ San Francisco (Mỹ).

PV VietNamNet đang có mặt tại Mỹ, chuẩn bị cho sự kiện Far Out của Apple. Tâm điểm của sự kiện này là màn ra mắt của loạt điện thoại iPhone 14. Sự kiện Far Out sẽ diễn ra vào lúc 0h00 đêm nay (8/9) giờ Việt Nam.

Sự kiện ra mắt iPhone 14 sẽ diễn ra bên trong Nhà hát Steve Jobs, tại đại bản doanh Apple ở San Francisco (Mỹ). (Ảnh: Hải Đăng)

Hiện các khách mời cũng như giới truyền thông đang làm thủ tục để tiến vào Nhà hát Steve Jobs. Do lo ngại dịch bệnh, mỗi người sẽ được phát một kit test nhanh Covid-19 trước khi vào nơi diễn ra sự kiện. (Ảnh: Hải Đăng)

Một vài hình ảnh về mô hình 4 phiên bản được dự đoán ra mắt của iPhone 14. (Ảnh: Trọng Đạt)

Hình ảnh về phiên bản mô hình của iPhone 14 đã xuất hiện tại Việt Nam từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ những mô hình này liệu sẽ giống bao nhiêu % so với mẫu máy Apple chuẩn bị cho ra mắt. (Ảnh: Trọng Đạt)

Hải Đăng (từ San Francisco)