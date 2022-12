Celine Dion thông báo mắc bệnh hiếm gặp, hủy toàn bộ show diễn

Hình ảnh Celine Dion trong đoạn video chia sẻ mới nhất.

Ngày 8/12, Celine Dion bất ngờ thông báo trên trang cá nhân việc nữ danh ca mắc hội chứng người cứng (SPS) - một bệnh thần kinh hiếm gặp gây co thắt cơ nghiêm trọng. Giọng ca 54 tuổi đã khóc trong đoạn chia sẻ và thông báo cô buộc phải hoãn hủy hàng loạt buổi diễn sắp tới vì sức khỏe không cho phép.

"Thời gian dài qua tôi đang phải giải quyết với những vấn đề sức khỏe và thực sự khó khăn khi đối mặt với thử thách này cũng như nói về tất cả những thứ tôi đã và đang trải qua. Tôi đau đớn khi phải thông báo với các bạn rằng tôi chưa sẵn sàng để khởi động lại tour lưu diễn ở châu Âu vào tháng 2 năm sau", Celine Dion thông báo trên trang cá nhân kèm video.

Nữ danh ca tiếp tục: "Gần đây tôi bị chẩn đoán mắc chứng hội chứng thần kinh hiếm gặp có tên SPS gây cứng người mà tỷ lệ mắc chỉ là 1/1 triệu người".

Căn bệnh này khiến Celine Dion thường xuyên bị mắc chứng co thắt cơ, khiến cô bị cứng người, khó vận động và cũng không thể hát. SPS ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, não bộ và cả tủy sống khiến các bệnh nhân có thể bị liệt, phải ngồi xe lăn hoặc nằm trên giường, không thể làm việc cũng như chăm sóc các nhu cầu tối thiểu cho bản thân.

Celine Dion cho biết rất may các chứng co thắt cơ này không ảnh hưởng tới mọi hoạt động trong cuộc sống của cô. Danh ca đôi khi gặp khó khăn trong việc đi lại và khó để cất giọng hát như mình muốn so với trước đây. Chính vì vậy, Celine Dion không thể thực hiện lịch trình tour diễn Courge dày đặc trong năm sau. Toàn bộ show diễn mùa Xuân 2023 tạm thời bị hoãn sang năm 2024. 8 show diễn mùa hè dự kiến diễn ra từ 31/5-17/7/2023 phải hủy.

Tuy vậy Celine Dion vẫn không từ bỏ hy vọng có thể biểu diễn trở lại. "Tất cả những gì tôi biết là hát. Đó là thứ tôi đã làm được trong đời và muốn làm nhất. Hiện tôi đang tập luyện chăm chỉ hàng ngày để có thể khỏe hơn và sớm quay lại biểu diễn", nữ ca sĩ giành 5 giải Grammy nói.

Chồng Celine Dion - René Angélil qua đời đã nhiều năm nhưng hiện cô có 3 trai ở bên chăm sóc. René-Charles đã 21 tuổi và cặp song sinh 11 tuổi Nelson & Eddy. Cô cho biết các con luôn hỗ trợ mình và cho Celine Dion niềm hy vọng. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có trong tay đội ngũ bác sĩ giỏi.