Lễ trao giải Grammy lần thứ 66 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) kết thúc trưa 5/2 (giờ Việt Nam).

Nữ ca sĩ SZA là người nhận được 9 đề cử chính với album SOS. Ca sĩ R&B Victoria Monét và Phoebe Bridgers đều có 7 đề cử. Trong khi đó, Jon Batiste, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo và Taylor Swift mỗi người có 6 đề cử.

Taylor Swift giành giải quan trọng tại Grammy 2024.

Kết quả, Taylor Swift thắng lớn khi Midnights khi giành giải ở hạng mục Album của năm và Album nhạc pop hay nhất. Những giải thưởng này đánh dấu nữ ca sĩ đã nhận tổng cộng 14 chiếc kèn vàng ở Grammy qua các năm. Trong khi đó, Miley Cyrus cũng giành 2 giải ở hạng mục Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất với ca khúc Flowers.

Trong giây phút lên nhận giải, Taylor Swift cũng thông báo sẽ ra mắt album The Tortued Poet Department vào ngày 19/4 tới.

Miley Cyrus cũng giành 2 giải tại Grammy 2024 với ca khúc 'Flowers'.

Kết quả Grammy 2024

- Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất: Flowers - Miley Cyrus

- Bản thu âm của năm: Flowers - Miley Cyrus

- Trình diễn song ca/ Nhóm nhạc pop xuất sắc nhất: Ghost in the Machine - SZA và Phoebe Bridgers

- Album nhạc đồng quê xuất sắc nhất: Bell Bottom Country - Lainey Wilson

- Ca khúc R&B hay nhất: Snooze - SZA

- Album nhạc pop hay nhất: Midnights - Taylor Swift

- Album của năm: album Midnights - Taylor Swift

- Bài hát của năm: What Was I Made For? - Billie Eilish

- Nghệ sĩ mới của năm: Victoria Monét