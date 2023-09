Mới đây, rapper Microdot tái xuất làng giải trí Hàn Quốc khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Seoul sau nhiều năm vắng bóng. Tại sự kiện, anh bật khóc vì quá xúc động.

Microdot lần đầu tái xuất làng giải trí Hàn Quốc sau 5 năm.

Trong chương trình Exclusive World, nam rapper hé lộ về cuộc sống những năm qua. Anh cho biết ngừng hoạt động giải trí trong 5 năm và trở thành nhân viên phục vụ ở nhà hàng.

“Nguồn thu nhập duy nhất của tôi đến từ công việc phục vụ tại nhà hàng. Trung bình mỗi ngày tôi làm việc hơn 12 tiếng, từ nướng thịt, rửa bát, dọn dẹp nhà vệ sinh và làm bếp. Có những ngày tôi tan làm lúc 1 - 2h sáng”, anh kể.

Sau khi cha mẹ bị kết án tù giam vì lừa đảo 400 triệu won (khoảng 7,2 tỷ đồng) năm 2018, nam rapper bị nhiều khán giả quay lưng. Trong 5 năm, anh chăm chỉ làm việc tại nhà hàng để kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ.

Microdot vẫn muốn quay trở lại sân khấu.

Nghệ sĩ 29 tuổi cho biết đã đạt được thỏa thuận bồi thường với 12 trong tổng số 13 nạn nhân. Anh hứa sẽ trả cho các nạn nhân nhiều hơn số tiền mà cha mẹ trót lừa.

Nói về giấc mơ nghệ thuật, Microdot cho biết đang nỗ lực giải quyết vụ việc và muốn trở lại sân khấu. “Tôi biết mọi việc không dễ dàng nhưng rất muốn trở lại sân khấu và biểu diễn trước khán giả Hàn Quốc một lần nữa. Tôi không thể từ bỏ ước mơ đó”, anh nói.

Microdot tên thật là Shin Jae Ho, từng nổi đình đám qua các chương trình của Hàn Quốc như Show me the money, Unpretty Rapstars… Anh từng khiến khán giả Việt chú ý khi ra mắt sản phẩm với tên tiếng Việt Phải làm sao (Now What).

Một trong những bài hát nổi tiếng của Microdot:

Hà Vy