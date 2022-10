Sau sự thành công của ca khúc Yêu anh là điều duy nhất, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên ra mắt sản phẩm Ho’ôpnopono.

Nội dung bài hát mang năng lượng của sự hạnh phúc, tích cực với các vấn để xảy ra trong cuộc sống. Lời bài hát Ho’oponopono là một nghi thức chữa lành của người Hawaii cổ bằng việc dạy con người hướng đến sự tha thứ. Trong đó, Ho’o có nghĩa là tạo ra và pono có nghĩa là sự đúng đắn. Chữ pono được lặp lại hai lần với hàm ý hướng đến bản thân và cả những người xung quanh mình.

Các thành viên trong gia đình đóng MV với nhau.



Chia sẻ thêm về chủ đề chữa lành, nhạc sĩ Phương Uyên bày tỏ: “Đây là phương pháp đã giúp tôi được thanh tẩy và chữa lành. Tôi biết sứ mệnh của tôi là giúp người khác chữa lành từ chính những trải nghiệm mà mình đã trải qua, mà nếu đó là sứ mệnh tôi tin vũ trụ sẽ cho tôi đủ nhân duyên để thực hiện những điều tôi mong muốn thực hiện”.

Nội dung MV đơn giản được quay tại một bờ biển xinh đẹp, yên bình. Người đọc lời dẫn mở đầu MV là cha của nghệ sĩ Phương Uyên và sự góp mặt của các thành viên nhóm 3 Con Mèo. Ngoài ca từ, chất giọng của hai nghệ mượt mà, an yên, liền mạch đong đầy cảm xúc.

MV với thời lượng dài hơn 6 phút nhưng chỉ có 4 câu hát được nhắc đi nhắc lại nhiều lần gợi cảm giác cho người nghe muốn hát theo: “I am sorry. Please forgive me. I thank you. And I love you". (Tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho tôi. Cảm ơn. Thương mến - PV). Lời bài hát là một thông điệp ý nghĩa gửi đến mọi người về sự chấp nhận, biết ơn và tha thứ.

Nhạc sĩ Phương Uyên cho biết thêm: “Cách đây hơn 1 năm có chuyện không vui xảy đến, tôi được hướng dẫn phương pháp Ho’ôpnopono thanh tẩy, xin lỗi, tha thứ và biết ơn, sau đó không những tôi không còn buồn mà tha thứ luôn cho những ai mang đến cho tôi nỗi buồn, tôi còn hướng dẫn rất nhiều người phương pháp này, điển hình là Thanh Hà, người bạn đời của tôi cũng từ đây chúng tôi quyết định cùng nhau thực hiện dự án này”.

Thiện Nhân