{"article":{"id":"2224888","title":"Thái Sơn nói gì về nhận xét 'đóng vài phim đã nhận danh hiệu NSƯT'?","description":"Diễn viên Thái Sơn giải đáp thắc mắc của khán giả lý do vì sao được phong danh hiệu NSƯT dù mới chỉ tham gia các phim: Dưới bóng cây hạnh phúc, Biệt dược đen và Cuộc chiến không giới tuyến.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406092072-7246209465430455-3060471703858479030-n-247.jpg?width=768&s=AoLiNjCjWHfugrdM2KDeYA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406092072-7246209465430455-3060471703858479030-n-247.jpg?width=1024&s=qnRCuAEvAbR9hfWZR35bJw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406092072-7246209465430455-3060471703858479030-n-247.jpg?width=0&s=VMgB8dGgb6brXcxKX-c2tw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406092072-7246209465430455-3060471703858479030-n-247.jpg?width=768&s=AoLiNjCjWHfugrdM2KDeYA\" alt=\"406092072-7246209465430455-3060471703858479030-n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/406092072-7246209465430455-3060471703858479030-n-247.jpg?width=260&s=2195sw7CyNSQuF2wiw2vag\"></picture>

<figcaption>Thái Sơn nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho vai diễn trong 'Cuộc chiến không giới tuyến'. </figcaption>

</figure>

<p>Thái Sơn là 1 trong 102 nghệ sĩ vừa được phong danh hiệu NSƯT. Nhiều khán giả thắc mắc vì sao Thái Sơn mới chỉ đóng vài phim chưa có thành tích gì ngoài bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho vai diễn trong<em> Cuộc chiến không giới tuyến</em> gần đây mà đã được phong danh hiệu NSƯT.</p>

<p>Tuy nhiên, danh hiệu NSƯT Thái Sơn có được không phải do thành tích trong lĩnh vực phim ảnh hay những clip hài triệu view trên mạng mà là bởi thành công của anh trong lĩnh vực chèo. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/350964900-922215485704112-4069733167039381196-n-248.jpg?width=768&s=TK0v5bRjNFUwME5uA_XUyg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/350964900-922215485704112-4069733167039381196-n-248.jpg?width=1024&s=qGKaHRuA1ABR4hVBKYSlkg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/350964900-922215485704112-4069733167039381196-n-248.jpg?width=0&s=DOza_qgGv1YIMl68XE8pkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/350964900-922215485704112-4069733167039381196-n-248.jpg?width=768&s=TK0v5bRjNFUwME5uA_XUyg\" alt=\"350964900 922215485704112 4069733167039381196 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/350964900-922215485704112-4069733167039381196-n-248.jpg?width=260&s=pHfw3JZE11A_DfP-SNJbqw\"></picture>

<figcaption>Thái Sơn đã có trong tay 7 huy chương trong lĩnh vực chèo. </figcaption>

</figure>

<p>Thái Sơn sinh năm 1983, từng theo học ĐH Sân khấu & Điện ảnh, Khoa Kịch hát Dân tộc, chuyên ngành Chèo. Nói về việc mình được phong danh hiệu NSƯT trong lĩnh vực chèo, Thái Sơn chia sẻ với VietNamNet: \"Đây là nỗ lực rất nhiều trong lĩnh vực chèo của tôi.</p>

<p>Từ khi bắt đầu bước ra khỏi trường Sân khấu Điện ảnh, tôi thi tuyển vào Nhà hát Chèo Việt Nam, bắt đầu làm việc từ tháng 6/2006. Khi mới về, tôi đóng vai lính trong các vở diễn, chỉ có vài câu thoại nhưng tôi rất chăm chú, lo lắng và chú ý vai diễn của các cô chú, anh chị đi trước.</p>

<p>Có buổi mình không có vai nhưng tôi vẫn đến nhà hát xem mọi người tập. Có khi thích vai này, vai kia quá tôi xin được tập và nhờ các cô chú anh chị hỗ trợ cho mình để trưởng thành dần qua từng vai diễn theo từng năm. Sau này được sự tin tưởng và cũng nhờ sự nỗ lực của bản thân, tôi làm dày vốn kinh nghiệm của mình dần lên và được tin tưởng giao các vai diễn, tham gia các hội thi.</p>

<p>Tính tới thời điểm được phong danh hiệu NSƯT, tôi còn được thêm 1 HCV nữa. Đến nay tôi đã có 2 HCV và 5 HCB\". </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/353600699-6627489377302470-168477426445803336-n-249.jpg?width=768&s=r2SZXHcA7TogcgEExObXnw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/353600699-6627489377302470-168477426445803336-n-249.jpg?width=1024&s=a26PaRxZxf9XCTDebpcurw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/353600699-6627489377302470-168477426445803336-n-249.jpg?width=0&s=hYvVgIGUm2-sYV1ulSHPsA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/353600699-6627489377302470-168477426445803336-n-249.jpg?width=768&s=r2SZXHcA7TogcgEExObXnw\" alt=\"353600699 6627489377302470 168477426445803336 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/353600699-6627489377302470-168477426445803336-n-249.jpg?width=260&s=WjGz2Epw3FGuNLGc84KAAA\"></picture>

<figcaption>Thái Sơn là diễn viên hài được yêu thích trên mạng xã hội với những clip triệu view. </figcaption>

</figure>

<p>Thái Sơn nói trở thành NSƯT ở tuổi 40 anh thấy là vừa vặn chứ không muộn. Vì có những cô chú lớn tuổi mãi gần đây mới được danh hiệu này dù làm nghề rất giỏi và chuyên nghiệp nhưng có thể họ thiếu may mắn trong các kỳ thi hay hội diễn nên không đủ điều kiện xét danh hiệu.</p>

<p>\"Tôi thấy mình may mắn, vì sớm hay muộn là do cảm nhận của mình, quan trọng là mình cảm thấy hài lòng\", nam diễn viên <em>Biệt dược đen</em> nói. Thái Sơn quan niệm làm gì cũng hết mình, cái gì đến sẽ đến và tùy duyên đón nhận nên anh không đặt mục tiêu sẽ trở thành NSND.</p>

<p>Hoạt động trong lĩnh vực chèo gần 20 năm nhưng lại là lính mới trên truyền hình, Thái Sơn là gương mặt mới được quan tâm khoảng 1 năm gần đây khi anh tham gia các chương trình Táo Quân, Gala cười và đặc biệt là liên tục xuất hiện trong 3 phim giờ vàng: <em>Dưới bóng cây hạnh phúc, Biệt dược đen</em> và<em> Cuộc chiến không giới tuyến. </em></p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/332737451-726097239225716-677561557750614078-n-1-250.jpg?width=768&s=POgt6zc3ZlmvQ_F2xcvuLg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/332737451-726097239225716-677561557750614078-n-1-250.jpg?width=1024&s=NQKrc_5TwvbzdD5XnxVdxg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/332737451-726097239225716-677561557750614078-n-1-250.jpg?width=0&s=T8G3_pqp2dXpDbHGlzqxJA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/332737451-726097239225716-677561557750614078-n-1-250.jpg?width=768&s=POgt6zc3ZlmvQ_F2xcvuLg\" alt=\"332737451-726097239225716-677561557750614078-n-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/332737451-726097239225716-677561557750614078-n-1-250.jpg?width=260&s=uVNgS01tAztF-ye4Mpi3dg\"></picture>

<figcaption>Thái Sơn biến hóa với 3 vai diễn khác nhau trên phim truyền hình năm qua. </figcaption>

</figure>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/400336823-7169367646447971-3901904398213113427-n-251.jpg?width=300&s=Jqn96bBO6RBG7VZwK3wY8A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/400336823-7169367646447971-3901904398213113427-n-251.jpg?width=0&s=qNjgdZKg9E2GP07JS91ylg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/400336823-7169367646447971-3901904398213113427-n-251.jpg?width=500&s=w2BRgnetZNwwihE_wsUn4g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/400336823-7169367646447971-3901904398213113427-n-251.jpg?width=260&s=csHi7lRMXWirbmVGMgtgHQ\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/386516378-7050187251699345-2819919201442795895-n-252.jpg?width=300&s=xpwKUq5VXeukDzhv0h81Hg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/386516378-7050187251699345-2819919201442795895-n-252.jpg?width=0&s=GAVghhMPA5z_jDEZL1riRg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/386516378-7050187251699345-2819919201442795895-n-252.jpg?width=500&s=yAXOqd8k8-ZwgKkkvdwjRw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/386516378-7050187251699345-2819919201442795895-n-252.jpg?width=260&s=NEDRdRS95WLjuc-85k6ysQ\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>\"Lĩnh vực chèo kén khán giả và đến với khán giả ít hơn cũng một phần do truyền thông dù rất hay. Tôi cũng vui khi gần đây khán giả biết đến mình nhiều hơn và bất ngờ hơn nữa khi biết mình nhận danh hiệu NSƯT. Khán giả đại chúng tưởng tôi là mới nhưng tôi chỉ mới với truyền hình, với màn ảnh và mạng xã hội trong khi thực ra tôi đã đứng trên sân khấu biểu diễn đã khá lâu\", Thái Sơn nói. </p>

<p>Nam diễn viên cũng tiết lộ khi nhận vai Tú trong <em>Dưới bóng cây hạnh phúc,</em> anh đã đưa hát văn, hát xẩm vào phim khiến khán giả thích thú. \"Trong kịch bản nhân vật Tú khá đồng bóng, thích hát hò. Có đoạn đạo diễn chủ động nói tôi hát chỗ này chỗ kia nhưng có đoạn tôi chủ động xin đạo diễn Vũ Trường Khoa cho mình hát\", anh nói. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/333494759-239479328476974-5598387962969480837-n-1-253.jpg?width=768&s=8GCIQ0rqs1yBi_T9O4gYVQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/333494759-239479328476974-5598387962969480837-n-1-253.jpg?width=1024&s=uKoScTGuXjmgwW0nKU8lUg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/333494759-239479328476974-5598387962969480837-n-1-253.jpg?width=0&s=37njfFwDFAzxeOT7cKZEvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/333494759-239479328476974-5598387962969480837-n-1-253.jpg?width=768&s=8GCIQ0rqs1yBi_T9O4gYVQ\" alt=\"333494759 239479328476974 5598387962969480837 n 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/333494759-239479328476974-5598387962969480837-n-1-253.jpg?width=260&s=KupA2zC-tQ4lVr6Nn_hbnw\"></picture>

<figcaption>Thái Sơn xuất thân là nghệ sĩ chèo nhưng lại được khán giả biết tới với tư cách diễn viên hài và diễn viên truyền hình. </figcaption>

</figure>

<p><em>Có một năm để lại nhiều dấn ấn trên màn ảnh với 3 vai diễn mang màu sắc khác nhau trên phim truyền hình nhưng lại không có tên ở đề cử VTV Awards cho Diễn viên nam ấn tượng, Thái Sơn có tiếc?\" </em>Trước câu hỏi này, nam diễn viên cho biết: \"Thật sự là không! Tôi cũng khá bận nên không để ý nhiều về chuyện này. Được truyền thông và khán giả ghi nhận tôi nghĩ đó là thành công lớn nhất\". </p>

<p>Thái Sơn cho biết anh đã có lịch tập Gala Cười 2024 cùng 1 số chương trình khác nhưng hiện tại chưa thể công bố gì thêm. </p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UB4F.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p><strong>Thái Sơn trong phim 'Dưới bóng cây hạnh phúc'</strong></p>

Anh trở lại đóng 'Lật mặt' 7 của Lý Hải sau 12 năm vắng bóng vì muốn dành trọn tình yêu cho nghệ thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-minh-cuong-tung-suyt-chet-vi-tram-cam-tro-lai-dong-lat-mat-cua-ly-hai-2224822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/avatar98-114.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T09:08:32","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224809","title":"Nghệ sĩ Trung Dân: Tôi thích nhạc rap","description":"Tham gia một bộ phim truyền hình về đời sống âm nhạc underground, nghệ sĩ Trung Dân nói thích rap cùng cách người trẻ Việt biến văn hóa phương Tây thành của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-si-trung-dan-toi-thich-nhac-rap-2224809.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/nghe-si-trung-dan-toi-thich-nhac-rap-1492.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T00:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224683","title":"Trường Thịnh may mắn khi được đóng 'phi công trẻ lái máy bay' với Lê Phương","description":"Trong phim 'Bí mật của luật sư', diễn viên Nguyễn Quốc Trường Thịnh vào vai 'phi công trẻ lái máy bay' có nhiều cảnh nóng, tình cảm với diễn viên Lê Phương.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-thinh-may-man-khi-duoc-dong-phi-cong-tre-lai-may-bay-voi-le-phuong-2224683.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/truong-thinh-may-man-khi-duoc-dong-phi-cong-tre-lai-may-bay-voi-le-phuong-925.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:44:57","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224468","title":"Lê Giang đóng phim Tết đối thủ của Trấn Thành sau 2 phim thu 902 tỷ","description":"Sau màn kết hợp thành công với Trấn Thành trong 2 phim 'Bố già' và 'Nhà bà Nữ', Lê Giang đóng chính 'Gặp lại chị bầu' trực tiếp đối đầu với 'Mai' của Trấn Thành dịp Tết Nguyên Đán.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/le-giang-dong-phim-tet-doi-thu-cua-tran-thanh-sau-2-phim-thu-902-ty-2224468.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/le-giang-dong-phim-tet-doi-thu-cua-tran-thanh-sau-2-phim-thu-902-ty-499.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:08:30","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224450","title":"Hai người tình màn ảnh của diễn viên Hồng Diễm được phong tặng NSƯT","description":"Ngọc Quỳnh và Thiện Tùng cùng là diễn viên của Nhà hát Kịch HN và đều từng đóng cặp với Hồng Diễm trong các phim truyền hình hot trên VTV.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-nguoi-tinh-man-anh-cua-dien-vien-hong-diem-duoc-phong-tang-nsut-2224450.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hai-nguoi-tinh-man-anh-cua-dien-vien-hong-diem-duoc-phong-tang-nsut-479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:58:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224416","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 22: Kỳ tơ tưởng người đàn ông giàu có","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 22, sau khi được mời đi ăn, tặng quà đắt tiền, Kỳ luôn nghĩ tới người đàn ông giàu có mới gặp.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-22-ky-to-tuong-nguoi-dan-ong-giau-co-2224416.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-22-ky-to-tuong-nguoi-dan-ong-giau-co-180.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:32:47","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223880","title":"Chuyện chưa kể về đạo diễn làm phim triệu view, được Thành Lộc khen","description":"Neko Lê - đạo diễn loạt phim chiếu mạng ăn khách như \"Thạch Sanh Lý Thanh\", \"Tâm sắc Tấm\"... thừa nhận vào nghề 10 năm vẫn không ai biết, chỉ mới có tiếng 3 tháng nay.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dao-dien-neko-le-10-nam-lam-toan-phim-trieu-view-thanh-loc-khen-van-vo-danh-2223880.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chuyen-chua-ke-ve-dao-dien-lam-phim-trieu-view-duoc-thanh-loc-khen-738.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:41:30","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224013","title":"Nam diễn viên Việt được đề cử tại Giải thưởng Truyền hình châu Á 2023 là ai?","description":"Nguyễn Quốc Trường Thịnh bày tỏ hạnh phúc khi được lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Asia Television Awards - Giải thưởng Truyền hình châu Á 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dien-vien-viet-duoc-de-cu-tai-giai-thuong-truyen-hinh-chau-a-2023-la-ai-2224013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nam-dien-vien-viet-duoc-de-cu-tai-giai-thuong-truyen-hinh-chau-a-2023-la-ai-719.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223254","title":"Mạnh Trường chịu sức ép lớn từ tân binh phim VTV kém 13 tuổi","description":"Mạnh Trường tiếp tục đảm nhiệm vai Lâm đã ghi dấu ấn mạnh mẽ của diễn viên Quốc Anh trong phần 1 của 'Chúng ta của 8 năm sau'.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/manh-truong-chiu-suc-ep-lon-tu-tan-binh-kem-13-tuoi-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-2223254.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/manh-truong-chiu-suc-ep-lon-tu-tan-binh-phim-vtv-kem-13-tuoi-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223944","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 21: Vợ Bình được người đàn ông giàu có quan tâm","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 21, Kỳ - vợ Bình được một người đàn ông giàu có mến mộ quan tâm khiến tâm trạng cô rất vui vẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-21-vo-binh-duoc-nguoi-dan-ong-giau-co-quan-tam-2223944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-21-vo-binh-duoc-nguoi-dan-ong-giau-co-quan-tam-165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T08:20:47","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223682","title":"Lan Phương kể hậu trường rợn tóc gáy của vai diễn kinh dị nhất sự nghiệp","description":"Diễn viên Lan Phương bật mí hậu trường đáng sợ khi quay phim kinh dị ‘Tết ở làng Địa Ngục’ và ‘Kẻ ăn hồn’ sắp ra rạp.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lan-phuong-ke-hau-truong-ron-toc-gay-cua-vai-dien-kinh-di-nhat-su-nghiep-2223682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lan-phuong-ke-hau-truong-ron-toc-gay-cua-vai-dien-kinh-di-nhat-su-nghiep-955.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:14:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223510","title":"Khán giả xin đạo diễn 'Chúng ta của 8 năm sau' dừng thay toàn bộ 4 diễn viên","description":"Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trẻ khiến người xem không muốn 'Chúng ta của 8 năm sau' đổi toàn bộ dàn cast cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khan-gia-xin-dao-dien-dung-thay-toan-bo-4-dien-vien-chung-ta-cua-8-nam-sau-2223510.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/untitled-1-707.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:28:17","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223525","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 20: Mẹ chồng Nguyệt đi cấp cứu","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 20, sau khi đi thăm viện dưỡng lão của con dâu, bà Hạnh (Ngân Quỳnh) hoang mang tâm lý nên bị ngã cầu thang.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-20-me-chong-nguyet-nga-cau-thang-di-cap-cuu-2223525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-20-me-chong-nguyet-di-cap-cuu-309.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:39:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223508","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15: Dương nhận Chủ tịch Quảng là bố để cứu Lâm","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 15, để cứu gia đình bạn trai, Dương đành xuống nước đến đàm phán với ông Quảng.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-15-duong-nhan-chu-tich-quang-la-bo-de-cuu-lam-2223508.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-15-duong-nhan-chu-tich-quang-la-bo-de-cuu-lam-179.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T07:51:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223032","title":"Nhân vật lăng nhăng trơ trẽn trong 'Chúng ta của 8 năm sau' bị phản ứng","description":"Tùng thừa nhận yêu cô giáo Nguyệt thật lòng nhưng tranh thủ mọi cơ hội để vui vẻ với gái lạ trong 'Chúng ta của 8 năm sau' khiến khán giả bức xúc.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-vat-lang-nhang-tro-tren-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-phan-ung-2223032.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nhan-vat-lang-nhang-tro-tren-trong-chung-ta-cua-8-nam-sau-bi-phan-ung-286.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:14:36","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223013","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14: Ông Quảng dùng tiền thỏa thuận với Lâm về Dương","description":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 14, mọi chuyện tồi tệ bắt đầu ập đến với Dương khi cô biết được chị Tâm chính là bậc thầy lửa đảo. Trong khi đó Lâm phải gặp ông Quảng để thỏa thuận cứu gia đình đang có nguy cơ ra đường.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-14-ong-quang-dung-tien-thoa-thuan-voi-lam-ve-duong-2223013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-14-ong-quang-dung-tien-thoa-thuan-voi-lam-ve-duong-105.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:56:06","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222969","title":"Chúng ta phải hạnh phúc tập 19: Bình quyết định bỏ việc vì bị mồi chài","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 19, bị khách nam và chính đồng nghiệp mồi chài, Bình quyết định bỏ công việc môi giới bất động sản.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-19-binh-quyet-dinh-bo-viec-vi-bi-moi-chai-2222969.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-19-binh-quyet-dinh-bo-viec-vi-bi-moi-chai-1858.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222565","title":"Godzilla bắt tay Kong trong bom tấn hành động được chờ đợi nhất 2024","description":"Bom tấn hành động được chờ đợi nhất năm 2024 'Godzilla đại chiến Kong: Đế chế mới' đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong sự phấn khích của người hâm mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/godzilla-bat-tay-kong-trong-bom-tan-godzilla-x-kong-de-che-moi-2222565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/godzilla-bat-tay-kong-trong-bom-tan-hanh-dong-duoc-cho-doi-nhat-2024-1231.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:50:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222567","title":"'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 18: Bình bị khách nam quấy rối","description":"Trong 'Chúng ta phải hạnh phúc' tập 18, Bình bị khách hàng nam quấy rối khi làm nghề môi giới bất động sản.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-18-binh-bi-khach-nam-quay-roi-2222567.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-phai-hanh-phuc-tap-18-binh-bi-khach-nam-quay-roi-785.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222511","title":"'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13: Tùng thừa nhận yêu Nguyệt, xin Dương cho cơ hội","description":"Trong 'Chúng ta của 8 năm sau' tập 13, Tùng thừa nhận yêu Nguyệt thật lòng và xin Dương 1 cơ hội sửa sai.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-13-tung-thua-nhan-yeu-nguyet-xin-duong-cho-co-hoi-2222511.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chung-ta-cua-8-nam-sau-tap-13-tung-thua-nhan-yeu-nguyet-xin-duong-cho-co-hoi-234.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:22:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222405","title":"Bùi Thạc Chuyên 'Tro tàn rực rỡ': Tôi bình tĩnh đón nhận khen, chê","description":"“Với 1 bộ phim ra đời, khen chê là điều tất yếu. Tôi chỉ lo phim ra rạp mọi người lặng thinh không ai nói cả, điều đó mới đáng sợ. Ý kiến trái chiều đôi khi có cái hay, chúng ta cứ bình tĩnh đón nhận thôi” - đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.","displayType":19,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bui-thac-chuyen-tro-tan-ruc-ro-toi-binh-tinh-don-nhan-khen-che-2222405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/bui-thac-chuyen-tro-tan-ruc-ro-toi-binh-tinh-don-nhan-khen-che-1158.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T05:04:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220334","title":"Sự trùng hợp không ngờ của Phương Oanh và Thu Quỳnh","description":"Diễn viên Thu Quỳnh và Phương Oanh vào vai 2 đối thủ không đội trời chung trong 'Quỳnh búp bê', đóng chị em dâu trong 'Hương vị tình thân' và cùng sắp làm mẹ.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-trung-hop-khong-ngo-cua-phuong-oanh-va-thu-quynh-2220334.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/su-trung-hop-khong-ngo-cua-phuong-oanh-va-thu-quynh-1103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T05:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222128","title":"'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' ra mắt phiên bản Thái","description":"Sở hữu dàn diễn viên khủng, \"Find Yourself” - phiên bản Thái remake của “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” hứa hẹn trở thành bom tấn phim tình cảm cuối năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-ra-mat-phien-ban-thai-2222128.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-dep-mua-com-ngon-cho-toi-ra-mat-phien-ban-thai-963.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T21:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222107","title":"Hồng Diễm lột xác trẻ trung, trở lại màn ảnh sau 1 năm vắng bóng","description":"Hồng Diễm giới thiệu tạo hình vai diễn mới trẻ trung bất chấp tuổi thực trong bộ phim đang thực hiện dự kiến lên sóng VTV năm tới.","displayType":1,"category":{"name":"Phim","detailUrl":"/giai-tri/phim","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/phim","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hong-diem-lot-xac-tre-trung-tro-lai-man-anh-sau-1-nam-vang-bong-2222107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/hong-diem-lot-xac-tre-trung-tro-lai-man-anh-sau-1-nam-vang-bong-793.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

