Chạm mặt các 'trùm buôn hàng nóng' ở miền Tây, lộ kho lớn súng ống

Từ kết quả thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, công an các tỉnh, thành ở miền Tây đã tập trung đấu tranh thành công nhiều chuyên án, triệt xóa nhiều vụ "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng" quy mô lớn.

Có cung ắt có cầu, nhiều đối tượng mua bán, sử dụng, tàng trữ vũ khí, các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội…

Số súng mà Công an Kiên Giang thu giữ trong chuyên án "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Ảnh: Anh Vũ

Phá băng Hùng “kề” thu giữ nhiều súng, đạn

“Ông trùm” Huỳnh Trần Hùng (39 tuổi, ngụ TP Long Xuyên), được nhiều dân ăn chơi ở An Giang biết đến với biệt danh Hùng “kề”. Hùng “kề” có phong cách ăn chơi hào phóng nên được nhiều thanh niên nhận làm đàn anh. Hùng sẵn sàng “móc hầu bao” để cho đàn em “bay tận mây” trong những cuộc chơi xa xỉ. Năm 2015, Hùng bị công an bắt giữ cùng tang vật là ma túy. Hùng bị tuyên án 5 năm tù về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Hùng còn thực hiện hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.

Năm 2018, sau khi chấp hành án xong trở về địa phương, Hùng lại “ngựa quen đường cũ".

Huỳnh Trần Hùng. Ảnh: Công an An Giang

Hùng mua các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Do đó, tên tuổi của Hùng "kề" tạo được chỗ đứng hoạt động băng nhóm ở An Giang.

Hồi năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi khi đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá đường dây hoạt động của Hùng "kề" và đám đàn em.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Hùng và nhóm đàn em, những người có liên quan, Công an thu giữ 7 khẩu súng quân dụng, các linh kiện lắp ráp súng và hàng trăm viên đạn.

Súng, đạn Công an thu giữ trong vụ án liên quan Huỳnh Trần Hùng. Ảnh: Công an

"Doanh nhân" tàng trữ hàng chục khẩu súng

Còn nhớ, hồi năm 2017, từ tin tố giác của người dân, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang P.H.N (ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ, đại diện pháp luật cho một công ty ở quận Bình Thuỷ, hoạt động trong lĩnh vực đòi nợ thuê) đang tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 2 khẩu súng và 174 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an TP Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh. Công an thu giữ 28 khẩu súng, trong đó gồm 2 súng Rulo, 2 súng Carbine, 1 súng AR15, 1 súng Colt 45, 5 súng bắn đạn hoa cải và nhiều khẩu súng thể thao khác. Ngoài ra, công an còn thu giữ 1.855 viên đạn các loại, 2 ôtô, 5 khẩu côn nhị và 8 cặp côn nhị khúc.

Số súng đạn Công an Cần Thơ thu giữ vào năm 2017

Khi đó, cơ quan Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam P.H.N về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tại cơ quan công an, N. khai sử dụng súng, đạn nói trên để đi săn.

Đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng cực lớn

Mới đây, Công an tỉnh Kiên Giang đã bóc gỡ đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng lớn nhất miền Tây, qua đó thu giữ cả “kho súng, đạn”, gây chấn động dư luận.

Cán bộ điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, TP Rạch Giá và một số huyện của tỉnh, từ cuối năm 2021, đầu năm 2022, xuất hiện nhiều vụ các đối tượng sử dụng hàng “nóng” như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội… khiến dư luận xôn xao.

Nhận diện đối tượng tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen và có đường dây mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ.

Trong đó, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công nhiệm vụ cho các trinh sát viên, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm tiến hành thu thập chứng cứ tài liệu, quyết tâm triệt phá đường dây mua bán súng, đạn để trấn an dư luận.

Ba bị can Tuấn, Hoài, Trâm, cầm đầu đường dây chế tạo, mua bán súng ở Kiên Giang. Ảnh: Anh Vũ

Qua công tác nắm tình hình, sàng lọc đối tượng nghi vấn, Công an phát hiện nổi lên đối tượng Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo, 30 tuổi, ngụ TP Rạch Giá), có nhiều điểm nghi vấn.

“Tuấn là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, Tuấn không có nghề nghiệp ổn định, sinh sống trong khu lao động nghèo của TP Rạch Giá, có mối quan hệ xã hội phức tạp”, cán bộ điều tra cho biết.

Tại nơi Tuấn sinh sống và sản xuất vũ khí quân dụng có nhiều dân anh, chị với nhiều tiền án, tiền sự. Khu vực nhà Tuấn cũng như một số đối tượng trong đường dây thường xuyên có người đến giao nhận hàng. Hàng hóa được đóng gói cẩn thận trong các thùng xốp và thường được giao trực tiếp cho Tuấn.

Số súng mà Công an Kiên Giang thu giữ trong chuyên án "chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Ảnh: Anh Vũ

Xác định đấu tranh với loại tội phạm “chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, thì phải luôn cẩn trọng, tránh nóng vội, “rút dây động rừng” nên các điều tra viên, trinh sát viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang luôn bình tĩnh, kiên trì trong thu thập và củng cố chứng cứ tài liệu. Nhờ vậy, lực lượng Công an phát hiện Tuấn và vợ chồng Cao Văn Hoài (27 tuổi) và Võ Ngọc Trâm (26 tuổi) cùng quê Kiên Giang có mối quan hệ làm ăn mật thiết.

Đi sâu vào điều tra, Công an chứng minh được Tuấn để có tiền tiêu xài và chơi ma túy nên buôn bán các loại súng đạn cao su, công cụ hỗ trợ. Tuấn mua các loại súng, công cụ hỗ trợ của vợ chồng Hoài và Trâm, rồi sau đó nhờ người t chế tạo, sửa chữa, nâng cấp thành súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

“Sau khi cải tạo thành công, Tuấn bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Rạch Giá, Phú Quốc, huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên...”, cán bộ điều tra cho hay.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Kiên Giang quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Công an đã tổ chức bắt, khám xét nơi ở 10 nghi phạm có liên quan. Qua đó, thu giữ 84 khẩu súng, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại chứa CO2, máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Kết quả giám định cho thấy 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

Bị can Hoài và Trâm thừa nhận buôn bán các loại súng và công cụ hỗ trợ như roi điện, dao... trên các nhóm Facebook, Zalo… cho các đối tượng hình sự ở tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội.

Đáng nói, quá trình điều tra Công an còn bắt giữ “bà trùm” Vũ Thị Diệp (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và 3 đàn em gồm: Đặng Quốc Ánh (28 tuổi), Đặng Quốc Huân (27 tuổi) và Đặng Văn Tỉnh (25 tuổi) cùng ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Bị can Vũ Thị Diệp được xác định là “bà trùm” tàng trữ, mua bán trái phép súng.

“Bà trùm” Vũ Thị Diệp. Ảnh: Anh Vũ

Hồi năm 2019, Diệp bị TAND huyện Củ Chi xử phạt 3 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ". Thời điểm đó, Diệp được cơ quan chức năng cho tạm hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ.

Trong thời gian được tại ngoại, Diệp móc nối vớii nhiều đối tượng quen biết để tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam. Có được hàng, Diệp phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc để rao bán trên mạng xã hội, thu lợi số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Trong các “đối tác” làm ăn của Diệp có vợ chồng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm ở Kiên Giang.

Số súng do “bà trùm” Vũ Thị Diệp mua bán. Ảnh: Anh Vũ

Liên quan đến kho hàng của Diệp, Công an khám xét khẩn cấp, thu giữ 229 khẩu súng, trong đó có 134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi; 64 khẩu súng rulo; 31 khẩu súng lục các loại bắn đạn cao su và hơi cay và 455 bình khí nén; 6kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng…

"Bước đầu, Diệp khai thu lời bất chính hàng tỷ đồng từ việc buôn bán vũ khí quân dụng cho các đại lý trên toàn quốc", cán bộ điều tra cho hay.