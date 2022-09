Lột mặt ‘ông trùm’, lộ đường dây chế tạo, mua bán cả 'kho' súng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra đường dây “Chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng”, do Dương Minh Tuấn (30 tuổi), Cao Văn Hoài (27 tuổi) và Võ Ngọc Trâm (26 tuổi, vợ của Hoài), cùng ngụ TP Rạch Giá, cầm đầu.

Đây là đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán súng, đạn quy mô cực lớn, liên quan đến nhiều đối tượng cộm cán.

3 bị can Tuấn, Hoài, Trâm, cầm đầu đường dây chế tạo, mua bán súng ở Kiên Giang. Ảnh: Anh Vũ

Bán súng để đối tượng hình sự 'thanh toán' nhau

Theo đó, từ cuối năm 2021, trên địa bàn TP Rạch Giá và một số huyện của tỉnh Kiên Giang xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng, tàng trữ vũ khí, các loại súng có tính năng như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí để giải quyết mâu thuẫn, bảo kê các điểm tệ nạn xã hội… khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Điển hình, hồi tháng 2/2022, đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đi trên ô tô và xe máy cầm hung khí xông vào nhà của một người đàn ông ở TP Rạch Giá chém, đập phá.

Thời điểm đó, người dân xung quanh hiện trường nghe tiếng súng nổ. Đoạn camera ghi lại được cảnh một thanh niên cầm súng bắn về căn nhà của người đàn ông. Vụ việc diễn ra ngay TP Rạch Giá khiến người dân rất hoang mang, lo sợ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an TP Rạch Giá và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ, truy xét các nghi phạm có liên quan.

Quá trình điều tra, Công an TP Rạch Giá bắt giữ 8 nghi phạm có liên quan đến vụ việc nói trên. Nhóm 8 nghi phạm thừa nhận, dùng súng bắn nhiều phát, cầm dao tự chế chém bể 2 cánh cửa kính cường lực của nạn nhân.

Hiện trường vụ băng nhóm nổ súng tại TP Rạch Giá vào tháng 2/2022

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố rà soát, lên danh sách các đối tượng hình sự có dấu hiệu “mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ”, nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ.

Lộ diện "ông trùm" chế tạo, mua bán súng

Qua rà soát, các trinh sát thấy nổi lên nhóm đối tượng chế tạo, mua bán súng do Dương Minh Tuấn (tức Ba Teo, ngụ TP Rạch Giá) cầm đầu. Tuấn là người không có nghề nghiệp ổn định, có 2 tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, Tuấn không có tiền tiêu xài và chơi ma túy nên buôn bán các loại súng đạn cao su, công cụ hỗ trợ. Tuấn mua các loại súng, công cụ hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó chế tạo, sửa chữa, nâng cấp thành súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Đi sâu vào điều tra, Công an phát hiện Tuấn đặt mua các loại súng của vợ chồng Cao Văn Hoài và Võ Ngọc Trâm.

Sau khi mua, để cải tạo súng có độ sát thương và chính xác cao, bán được nhiều tiền, Tuấn nhờ Trần Văn Năng (39 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng) tiện, cắt cải tạo các linh kiện, thiết bị như nòng, cò, kim hỏa, ốp tay…

“Sau khi cải tạo thành công, Tuấn bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Rạch Giá, Phú Quốc, huyện Hòn Đất, Châu Thành, An Biên...”, cán bộ điều tra cho hay.

7 bị can có liên quan đến đường dây mua bán súng. Ảnh: Anh Vũ

Sau thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang nhận định đây là “đường dây chế tạo, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ với số lượng đặc biệt lớn”. Đường dây này có liên quan đến nhiều đối tượng, nhóm tội phạm ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, nếu không kịp thời đấu tranh ngăn chặn, sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và gây ra những hậu quả khó lường.

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, bắt xử lý các đối tượng trong đường dây này. Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy "đánh án".

Qua nhiều ngày bám sát địa bàn, theo dõi từng hoạt động của các đối tượng, ngày 22/8, Ban chuyên án quyết định phá án với sự tham gia hỗ trợ trực tiếp của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Công an đã tổ chức bắt, khám xét nơi ở 10 nghi phạm. Qua đó, thu giữ 84 khẩu súng, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại chứa CO2, máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Kết quả giám định cho thấy 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ.

84 khẩu súng được công an thu giữ từ các đối tượng. Ảnh: Anh Vũ

Tại cơ quan Công an, các bị can khá hợp tác và thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Bị can Tuấn khai nhận đã mua súng của Hoài và Trâm, sau đó cải tạo lại để bán cho các đối tượng hình sự, đối tượng xã hội có nhu cầu.

Bị can Hoài và Trâm thừa nhận buôn bán các loại súng và công cụ hỗ trợ như roi điện, dao... trên các nhóm Facebook, Zalo… cho các đối tượng hình sự ở tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Khánh Hòa, Hà Nội.

“Đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ do Dương Minh Tuấn, Cao Văn Hoài, Võ Ngọc Trâm cầm đầu đã hoạt động mạnh động, gây nguy hiểm cho trật tự an toàn xã hội. Việc xác lập, chuyên án đấu tranh đã kịp thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và bắt giữ, xử lý đúng đối tượng thể hiện tinh thần chủ động tấn công tội phạm của lực lượng Công an Kiên Giang. Từ đó ngăn chặn kịp thời các đối tượng tội phạm sử dụng vũ khí gây án nguy hiểm, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn” cán bộ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết.

Tang vật Công an thu giữ tại nhà "ông trùm" Dương Minh Tuấn. Ảnh: Anh Vũ

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Ban chuyên án đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng. Đồng thời, mở rộng điều tra, xác minh, truy bắt, xử lý các đối tượng còn lại có liên quan, thu giữ các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mua bán, tàng trữ trái phép.

“Chúng tôi quyết tâm không để sót lọt vũ khí, công cụ hỗ trợ để các đối tượng hình sự sử dụng gây án. Đảm bảo tình hình anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định.