Chạm mặt Công an 141 Hà Nội, thanh niên 'hô biến' chiếc hộp kim loại lạ

Tối 18/11, Tổ Cảnh sát liên ngành Y11/141 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại nút giao Quang Trung – Trần Phú (quận Hà Đông), đã phát hiện, xử lý hàng loạt thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường. Cá biệt, có trường hợp tàng trữ dụng cụ xay, nghiền và cần sa trong người.

Cụ thể, khoảng 21h30, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave theo hướng từ quận Hà Đông đi Thanh Xuân, không đội mũ bảo hiểm.

Khi thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, hai người này lập tức quay đầu tìm cách bỏ chạy nhưng bất thành.

Chiếc hộp kim loại chứa cần sa mà Quân vứt xuống đất

Chiếc xe nhãn hiệu Honda Wave mà Quân cùng bạn đi được tổ công tác khám kỹ lưỡng

Đối tượng và tang vật được bàn giao về Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông)

Tại chốt kiểm tra, thanh niên ngồi sau xe tên Quân (18 tuổi) đã nhanh chóng quăng một hộp kim loại bên trong chứa cần sa xuống đất để tẩu tán.

Qua đấu tranh, đây là loại hộp chuyên dụng, thường được gọi là “máy xay cần sa”. Bên trong hộp có nhiều rãnh, răng cưa, có tác dụng nghiền, xay cần sa để dễ dàng cuốn thành thuốc lá dạng điếu.

Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Văn Quán (quận Hà Đông) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trong quá trình cắm chốt trên đường, tổ công tác cũng phát hiện nhiều thanh thiếu niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường.

Cá biệt có những thiếu niên đang trong độ tuổi “cắp sách đến trường” đã điều khiển xe phân khối lớn, không biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm đi trên đường.

Em V.Đ.V. mặc dù mới có 15 tuổi nhưng đã được bố mẹ cho điều khiển xe máy 110 phân khối

Xe không lắp biển, đuôi xe được cắt gọt để thuận tiện cho việc "bốc đầu xe"

Em N.Đ.V. (15 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, đang học lớp 10 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Chương Mỹ, nhưng đã được bố mẹ giao cho xe máy 110 phân khối để đến trường.

Điều đáng nói, chiếc xe máy do V. điều khiển đã được tháo bỏ biển kiểm soát, cắt cụt tấm chắn bùn phía sau để thuật tiện cho việc “bốc đầu xe”.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Thuật, Phó đội trưởng Đội CSGT số 12, Tổ trưởng tổ Cảnh sát liên ngành Y11/141 cho biết, để thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an và cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm của Công an TP Hà Nội, tổ công tác tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên “ngổ ngáo” vi phạm luật giao thông. Qua đó, phòng ngừa, phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và chất cấm…