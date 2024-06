Một số tác phẩm đã xuất bản của nhà thơ Đặng Nguyệt Anh: Trường ca mẹ (NXB Phụ nữ, 1994), Nếu anh biết được (NXB Hội Nhà văn, 1995), Ru lời ngàn năm (NXB Thanh niên, 2002), Trời em áo lụa (NXB Hội Nhà văn, 2006), Thơ chân dung (NXB Hội Nhà văn, 2022), Chấm phá (Cảm nhận văn học, NXB Hội Nhà văn, 2024)...

Bài thơ Người đàn bà của Đặng Nguyệt Anh (do dịch giả Hoàng Hữu Đản chuyển ngữ tiếng Pháp) được chọn in trong tập Ánh trăng phát tặng đại biểu quốc tế tới Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước nói tiếng Pháp năm 1986. Tập thơ Trái tim không biết quỳ của bà được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, in ở NXB Ukiyoto tại Bắc Mỹ năm 2022-2023 và tham gia triển lãm sách quốc tế Frankfurt (Đức) năm 2023.

Tác giả Đặng Nguyệt Anh đã nhận các giải thưởng: Giải thưởng thơ lục bát hay của Báo Giáo dục và Thời đại năm 1996-1998 và Bằng khen Thành tựu xuất sắc trong văn chương năm 2023, do Tạp chí Prodigy của Mỹ trao tặng.