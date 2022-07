Chấn chỉnh 'bến cóc, xe dù' trong trạm xăng dầu ở cửa ngõ Tân Sơn Nhất

Theo Sở GTVT TP.HCM, qua theo dõi đơn vị nhận thấy một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn quận Tân Bình, Bình Thạnh thường xuyên diễn ra tình trạng xe khách, xe hợp đồng, taxi lợi dụng việc đổ xăng dầu để đón trả khách sai quy định.

Hoạt động diễn ra trong phạm vi khuôn viên cửa hàng xăng dầu gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và không đảm bao đầy đủ quy định về phòng chống cháy nổ tại các cửa hàng xăng dầu.

Cửa hàng xăng dầu năm trên đường Trường Sơn, khu vực cổng sân bay Tân Sơn Nhất xuất hiện tình trạng 'xe dù, bến cóc' hoạt động gây mất an toàn

Cụ thể như của hàng xăng dầu tại số 45 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình (gần lối ra vào sân bay Tân Sơn Nhất) do Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu số 1 quản lý.

Ngoài ra, cửa hàng xăng dầu số 3 tại số 490 và số 490E, đều nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh... cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Về vấn đề này, Sở GTVT đề các đơn vị quản lý cây xăng trên sớm có biện pháp không để xảy ra tình trạng các loại xe lợi dụng việc đổ nhiên liệu để đón trả khách ngay trong khuôn viên và lối ra vào cửa hàng xăng dầu, nhằm góp phần cùng ngành giao thông vận tải hạn chế tình trạng đón trả khách sai quy định trên địa bàn thành phố.

Về việc chấn chỉnh tình trạng đón trả khách sai quy định (tình trạng bến cóc, xe dù), UBND TP đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho UBND các quận, huyện chủ trì xử lý.

Do đó, Sở đề nghị UBND quận Tân Bình và Bình Thạnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xử lý tình trạng đón trả khách sai quy định tại các khu vực nêu trên (kể cả phạm vi bên trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu), xử lý kiên quyết trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ tại khu vực.

Sở GTVT cũng giao Thanh tra Sở phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý kiên quyết các vi phạm quy định về đón trả khách tại khu vực các cửa hàng xăng dầu trên.