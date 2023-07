Theo đó, chiều 23/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Trần Văn Cung (53 tuổi, quê huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang), Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao Quyết định cho Đại tá Trần Văn Cung, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 27/6, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Bùi Bé Năm nhận hoa chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp

Đại tá Bùi Bé Năm (57 tuổi, quê quán huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Trưởng Công an TP Long Xuyên và Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ năm 2020 đến nay.

Chiều 28/6, tại trụ sở Công an tỉnh Kiên Giang, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh trao công bố và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đối với Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Công an Kiên Giang

Nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Nhật Trường mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương, của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang, để cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường sinh năm 1974, từng kinh qua các chức vụ Trưởng Công an huyện Chợ Mới, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Chiều 1/7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Trần Hoàng Độ giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: Công an Cần Thơ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Trần Hoàng Độ, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.