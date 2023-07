Chiều 1/7, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Trần Hoàng Độ, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.

Thượng tá Trần Hoàng Độ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cổng TTĐT Công an Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận chúc mừng Thượng tá Trần Hoàng Độ được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao cương vị mới. Giám đốc Công an TP Cần Thơ tin tưởng trên cương vị công tác mới, Thượng tá Trần Hoàng Độ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Hoàng Độ cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an TP đã ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong thời gian qua.

Tân Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ hứa sẽ tiếp tục cố gắng, ra sức cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.