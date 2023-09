Theo Wall Street Journal (WSJ), sau khi ông trùm Yevgeny Prigozhin thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hồi tháng 8, Dmitry Sytii (34 tuổi) đã trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc chiến giành quyền điều hành hoạt động kinh doanh và khai thác mỏ trị giá hàng tỷ USD của tập đoàn Wagner ở châu Phi.

Dmitry Sytii sinh ngày 23/3/1989 ở Minsk (Belarus), hiện là người đại diện cho Wagner ở châu Phi. Ông theo học chuyên ngành thương mại quốc tế ở Nga, trước khi lấy bằng thạc sĩ về kinh tế ở Pháp năm 2015. Sytii có vợ cũ và con trai ở Pháp. Ông có thể sử dụng thành thạo nhiều thứ tiếng như Nga, Anh, Tây Ban Nha và Pháp.

"Tôi vô cùng hứng thú với viễn cảnh được làm việc cho một tập đoàn quốc tế, nơi sẽ thử thách năng lực của mình bằng những nhiệm vụ thú vị", ông Sytii viết trong hồ sơ tuyển dụng năm 2015.

Dmitry Sytii (ngoài cùng bên trái) làm phiên dịch hồi năm 2017. Ảnh: X

Ông Sytii ban đầu được thuê bởi Cơ quan Nghiên cứu Internet do ông trùm Prigozhin thành lập, sau đó được cử tới châu Phi làm phiên dịch viên. Sau đó, ông trở thành đại diện cho công ty đầu tiên của Wagner ở châu Phi - Lobaye Invest, chuyên khai thác vàng và kim cương.

Nguồn tin của nhóm giám sát All Eyes on Wagner cho biết, ông Sytii tham gia rất sâu vào các hoạt động kinh doanh tại châu Phi, có liên hệ mật thiết với các công ty vận tải biển và xuất khẩu tài nguyên, đồng thời kiểm soát nhiều đơn vị truyền thông khác nhau do Wagner tài trợ.

Ông Dmitry Sytii chụp ảnh cùng các quan chức châu Phi. Ảnh: X

Theo WSJ, ông Sytii là người thường xuyên hộ tống ông trùm Prigozhin trong các chuyến công tác. Nhân vật này đã ở cạnh ông trùm Wagner trong chuyến đi cuối cùng tới Nam Phi. Tấm ảnh cuối cùng về ông trùm Prigozhin tại "Ngôi nhà Nga" ở Cộng hòa Trung Phi cũng do ông Sytii chụp và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau cái chết của ông trùm Wagner, ông Sytii đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động của tập đoàn trong một vài tuần. Tuy vậy, ông Sytii hiện vẫn chưa được xác nhận là người kế nhiệm chính thức của ông Prigozhin, dù là ứng viên sáng giá nhất.

"Chúng tôi cần tiếp tục làm việc và không nhụt chí. Tôi vẫn làm việc vì lợi ích của Moscow", ông Sytii nói sau cái chết của ông trùm Prigozhin.

Về đời sống cá nhân, ông Sytii sống trong một biệt thự ở thủ đô Bangui (Cộng hòa Trung Phi). Ông thường di chuyển bằng một chiếc xe hạng sang không mang biển số, dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp và gặp gỡ các quan chức hàng đầu ở Cộng hòa Trung Phi.